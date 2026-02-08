Bí quyết khử mùi tanh của cá: 8 cách dễ làm, hiệu quả tức thì

Làm sạch cá đúng cách

Khâu sơ chế quyết định phần lớn việc cá có còn tanh hay không. Sau khi bỏ nội tạng và đánh vảy, cần rửa kỹ phần máu và lớp màng trắng đục trong bụng cá - đây là nguyên nhân chính gây mùi. Với cá lóc, cá chép, cá thu…, nên loại bỏ sợi gân trắng dọc hai bên sườn cá để giảm mùi tanh rõ rệt.

Đối với cá da trơn như cá trê, cá basa, lươn…, có thể dùng tro bếp chà xát để loại bỏ chất nhầy. Nếu không có tro, rưới nước nóng lên mình cá rồi cạo sạch cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Ngâm cá với nước vo gạo

Nước vo gạo có khả năng hút mùi tanh rất tốt. Cá sau khi làm sạch, cắt khúc vừa ăn rồi ngâm trong nước vo gạo khoảng 15-20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch trước khi chế biến.

Chỉ cần áp dụng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể khử mùi tanh nhanh chóng, giúp món cá thơm ngon và hấp dẫn hơn

Dùng muối ăn

Bạn có thể pha nước muối loãng để ngâm cá từ 5-10 phút hoặc trực tiếp chà muối lên thân cá rồi rửa sạch. Cách này giúp khử mùi tanh và giảm nhớt hiệu quả.

Khử tanh bằng rượu trắng hoặc giấm

Rượu trắng và giấm đều có tác dụng khử mùi nhanh. Cá sau khi làm sạch có thể rửa lại bằng nước pha giấm hoặc ướp nhanh với rượu trắng pha loãng trong khoảng 1-2 phút rồi lau khô. Khi hấp cá, cho thêm một ít rượu trắng vào nước hấp cũng giúp mùi tanh bay bớt.

Sử dụng gừng

Gừng đập dập, cắt lát rồi ngâm cùng cá trong vài phút sẽ giúp khử mùi tanh hiệu quả, đồng thời tạo hương thơm dễ chịu cho món ăn.

Ngâm cá với sữa tươi không đường

Sữa tươi không đường không chỉ giúp thịt cá mềm mà còn giảm mùi tanh rõ rệt. Chỉ cần ngâm cá khoảng 5-10 phút, sau đó rửa lại trước khi chế biến, đặc biệt phù hợp với các món cá chiên.

Dùng chanh

Nước cốt chanh pha với nước ấm có khả năng khử mùi tanh rất tốt. Ngâm cá trong dung dịch này khoảng 5-7 phút rồi rửa sạch là có thể yên tâm chế biến.

Tận dụng gia vị quen thuộc

Các loại gia vị như tiêu, hành, ớt, gừng, rau cần, rau răm… đều giúp át mùi tanh hiệu quả. Chà xát hoặc ướp cá với những nguyên liệu này trước khi nấu sẽ giúp món ăn thơm ngon hơn.

Chỉ với những nguyên liệu sẵn có trong gian bếp, bạn đã có thể dễ dàng khử mùi tanh của cá, giúp bữa cơm gia đình thêm tròn vị.