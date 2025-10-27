Món xào bình dân càng ăn càng "nghiện"

Món ăn này rất hợp cho ngày mưa gió.

Nguyên liệu:

- 2 miếng váng đậu, 1 miếng thịt xông khói, mộc nhĩ, 2 tép tỏi, ngò rí.

- Gia vị: 2 thìa bột năng, 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, muối

Cách chế biến:

Cắt váng đậu thành sợi nhỏ. Mộc nhĩ ngâm nước lạnh cho nở rồi rửa sạch. Tỏi thái lát, thịt xông khói cắt lát mỏng.

Bắc chảo, cho dầu vào, phi thơm tỏi cho dậy mùi. Cho thịt xông khói vào xào đều, đổ thêm một bát nước sôi, nấu khoảng vài phút cho thịt tiết vị mặn béo.

Cho mộc nhĩ và váng đậu vào, đậy nắp và om thêm khoảng 1 phút để thấm vị.

Pha nước sốt: Hòa 1 thìa bột năng với ít nước, thêm 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào và chút muối, khuấy đều.

Trút hỗn hợp nước sốt vào chảo, giảm lửa vừa, vừa đổ vừa khuấy đến khi nước sệt lại và áo đều các nguyên liệu. Thêm ngò rí cắt khúc vào đảo nhẹ, tắt bếp.

Dọn ra đĩa, món ăn có màu vàng nâu óng ả, thơm nức mũi, vị mặn ngọt đậm đà.

Mẹo nhỏ:

- Thịt xông khói có độ mặn khác nhau, nên nếm thử nước trước khi thêm muối.

- Không nấu váng đậu quá lâu, để giữ độ dai tự nhiên.

- Mộc nhĩ nên ngâm bằng nước lạnh, giúp giữ độ giòn.

- Nếu không có thịt xông khói, có thể thay bằng lạp xưởng hoặc jambon.

- Không thích ngò rí, có thể thay bằng hành lá hoặc tỏi tây.

- Khi làm nước gia vị, nhớ để lửa vừa và khuấy liên tục để tránh vón cục.

- Món này ngon nhất khi ăn nóng, vì để lâu váng đậu sẽ hút nhiều nước sốt, dễ bị mềm nhũn.