10 phút có ngay món tim heo xào cay thơm nức mũi, cực hợp ngày se lạnh

Món ăn này rất hợp khi ăn với cơm.

Nguyên liệu:

- 1/2 quả tim heo, 1 quả dưa leo, 1/2 củ hành tây, mộc nhĩ, ớt, gừng, tỏi.

- Gia vị: 1 thìa bột năng, 1 thìa giấm, 1 thìa nước tương, 1 thìa rượu nấu ăn, muối, bột ngọt, dầu ăn...

Cách làm:

- Tim heo rửa sạch, cắt đôi, ngâm nước trong khoảng 30 phút (có thể cho vài giọt rượu nấu ăn để khử mùi tanh). Sau đó thái thành lát mỏng, ướp với muối, bột năng và rượu nấu ăn, trộn đều rồi để nghỉ vài phút.

- Pha một bát nước sốt gồm muối, nước tương, rượu nấu ăn, bột năng, gừng băm, tỏi băm và một ít nước lọc, khuấy đều để sẵn.

- Đun nóng chảo, cho dầu vào, xào nhanh tim heo đến khi vừa đổi màu thì vớt ra. Giữ lại một ít dầu trong chảo, cho hành tây vào xào thơm. Khi hành tây dậy mùi, cho tiếp dưa leo và mộc nhĩ vào đảo đều.

- Cho tim heo đã xào chín sơ vào chảo, đảo nhanh tay cho hòa quyện. Đổ bát nước sốt đã pha vào, đảo đều cho gia vị ngấm và nước sốt sánh lại. Khi nước gần cạn, tắt bếp, múc ra đĩa. Rắc ớt đỏ thái lát lên mặt cho đẹp mắt.

Mẹo:

- Khi ngâm tim heo, thêm vài giọt rượu nấu ăn giúp loại bỏ mùi hôi hiệu quả.

- Chỉ xào tim đến khi vừa chín tới, không để quá lâu sẽ bị dai.

- Thứ tự xào đúng là cho hành tây, dưa leo, mộc nhĩ, tim heo, nước sốt.

- Lửa lớn, thao tác nhanh: Đây là bí quyết để món tim heo xào giòn, mềm và thơm.