Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?

Tối 22/10, tiệc cưới diễn ra trong thời tiết mưa lớn do địa phận thành phố Đồng Hới chịu ảnh hưởng của bão số 12. Dù thế, hơn 1.000 khách mời có mặt để chung vui cùng gia đình hai bên. Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi. "Cảm ơn anh vì xuất hiện trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng đây - trước mặt anh, nói về 'chúng ta'. Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, khi anh mệt, có một nơi để quay về", cô nói trong video.

Sau đám cưới bạc tỉ, Đỗ Thị Hà chính thức trở thành cô dâu hào môn khi bước chân vào gia đình giàu có. Như nhiều nàng hậu khác sau khi kết hôn, người ta kỳ vọng vào một phiên bản mới của Đỗ Hà - nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang.

Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi trước khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục gây bất ngờ với phiên bản “khéo tay hay làm”. Bên cạnh hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, nàng hậu còn rất đam mê nữ công gia chánh. Trên trang cá nhân, nàng hậu xứ Thanh thường khoe clip cắm hoa trang trí nhà cửa.

Không chỉ đảm đang trong việc chăm sóc nhà cửa, cô còn rất khéo léo trong gian bếp.

Còn nhớ những ngày giáp Tết vừa rồi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có thêm nhiều dịp chứng tỏ độ khéo tay. Nàng hậu đã khiến khán giả bất ngờ với mâm cỗ cúng ông Công ông Táo nhìn vô cùng ngon mắt. Không cần các món quá hoành tráng, Đỗ Thị Hà tự tay vào bếp sửa soạn một mâm cỗ nhỏ xinh, bày biện đẹp đẽ như ngoài hàng.

Khi về quê nhà Thanh Hóa đón Tết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chia sẻ video ngồi gói bánh lá cùng với gia đình. Nàng hậu làm các bước cực thuần thục, từ phết bột, thêm nhân đến cuộn lá tạo thành chiếc bánh xinh xắn.

Thành phẩm của nàng hậu chiếc nào cũng đều tăm tắp, được netizen khen nhìn chẳng khác gì bánh do thợ chuyên nghiệp trổ tài.

Xuất thân từ nông thôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có sở thích ăn uống khá giản dị. Nàng hậu từng nhiều lần khoe mâm cơm gia đình với những món ăn giản dị. Có khi đó chỉ là cá kho, cá rán, rau cải luộc và canh nhưng nhìn bữa ăn người đọc thấy được sự chỉn chu.

Trên story, nàng hậu còn khoe bữa ăn khác ở Bến En quê nhà. Mọi người cùng nhau làm đồ nướng giữa thiên nhiên.

Nào gà, nào thịt lợn ba chỉ, cá to, cá nhỏ... được nướng thủ công trên than. Nhìn mà tưởng tượng mùi thơm bốc lên thơm phức thế nào!

Khi đồ ăn lên mâm càng làm người đẹp thích thú hơn. Ngoài cá, gà, thịt nướng còn có xôi, lạc luộc, dưa chuột, rau thơm, thịt trộn thính ăn kèm.

Trước đây, Đỗ Hà từng chia sẻ những hình ảnh giản dị khi về nhà như hái rau trong vườn...

hay bắt cá trong ao nhà vào để nấu ăn.

Người đẹp tự tay chế biến cho người thân những món ăn bình dị mà "tốn cơm". Trong hình, Đỗ Thị Hà đang thực hiện món thịt rang cháy cạnh.

Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi ở nhà có hay vào bếp không, cô trả lời dứt khoát: "Ở nhà em là Master Chef với món tủ là bánh mì hấp". Tất cả đủ để chứng minh tình yêu với căn bếp từ hoa hậu Đỗ Thị Hà.