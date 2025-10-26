Nơi du khách có thể đặt một chân ở bán cầu Đông, một chân ở bán cầu Tây

Ảnh: Reddit

Đây chính là nơi vạch ra kinh tuyến gốc số 0 – chia Trái đất thành 2 nửa Đông và Tây, đặt nền móng cho hệ thống giờ chuẩn toàn cầu, hay giờ chuẩn Greenwich (GMT).

Ảnh: Royal Observatory Greenwich

Được thành lập từ năm 1675, đài thiên văn Greenwich là công trình phục vụ nghiên cứu thiên văn học và điều hướng hàng hải trong thời kỳ nước Anh vươn mình thành một cường quốc trên biển.

Nhà thiên văn đầu tiên được bổ nhiệm tại đây là John Flamsteed, người đã khởi đầu cho thời kỳ khám phá và đo đạc thiên văn vô cùng quan trọng của nước Anh nói riêng và thế giới nói chung.

Để đánh dấu kinh tuyến gốc số 0, người ta sử dụng một dải đồng (sau này đổi thành thép không gỉ) gắn trên đá vân tạo thành đường thẳng chạy trên mặt đất. Hai bên vạch ghi "Kinh Đông" và "Kinh Tây". Ảnh: IDP

Điểm nổi bật nhất khi đến thăm đài thiên văn là du khách có cơ hội đặt 1 chân sang bán cầu Đông, trong khi chân còn lại ở bán cầu Tây, ngay tại vạch ngăn kinh tuyến số 0.

Ngoài ra, khách tham quan còn được tìm hiểu về cách xác định kinh độ, nguyên lý đo thời gian, các thiết bị thiên văn cổ, đồng hồ nguyên bản của nhà khoa học John Harrison, người phát minh ra đồng hồ hàng hải.

Ảnh: Hodinkee

Bên trong tòa nhà lịch sử này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các mô hình vũ trụ, kính thiên văn khổng lồ, bản đồ sao...

Ảnh: Royal Museums Greenwich

Một điểm nhấn không thể bỏ qua là quả cầu thời gian nằm trên nóc tòa Flamsteed.

Ảnh: Royal Observatory Greenwich

Khu vực quanh đài thiên văn Greenwich còn là địa điểm lý tưởng để thư giãn và ngắm nhìn toàn cảnh London. Từ trên đỉnh đồi Greenwich, du khách có thể phóng tầm mắt ra sông Thames, khu Canary Wharf hiện đại...

Ảnh: Visit London

Để đến đây, du khách có thể di chuyển bằng tàu điện DLR đến ga Cutty Sark hoặc Greenwich rồi đi bộ qua công viên. Greenwich còn có nhiều điểm tham quan nổi tiếng khác như bảo tàng hàng hải, tàu Cutty Sark, chợ địa phương.

Ảnh: Royal Observatory Greenwich

Công viên mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu muốn vào thăm đài thiên văn - nơi đặt vị trí kinh tuyến 0, du khách sẽ phải mua vé là 20 Bảng (700.000 đồng)/người lớn, trẻ em (từ 4-15 tuổi) là 10 Bảng (350.000 đồng).