Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Ngày 21/10, Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật trong năm tới, cùng loạt hành trình độc quyền được thiết kế trên nền tảng lập kế hoạch du lịch mới Lonely Planet Journeys.

Bà Nitya Chambers, Giám đốc biên tập kiêm Phó chủ tịch nội dung, cho biết danh sách năm nay tôn vinh những nơi "vừa mang bản sắc địa phương đậm nét, vừa thể hiện sức bật du lịch hậu đại dịch".

Toàn cảnh Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tiến Trình

Trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm 2026, Việt Nam có đại diện là Quy Nhơn. TP Quy Nhơn, nay là phường Quy Nhơn, thuộc tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), nằm nép mình giữa một bên biển một bên núi với những bờ biển dài uốn cong thơ mộng, bờ cát vàng mịn và làn nước trong xanh.

Quy Nhơn sở hữu nhiều điểm đến tham quan nổi tiếng như Nhơn Hải - Hòn Khô, Kỳ Co - Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Cù Lao Xanh cùng nhiều tháp Chăm và các ngôi chùa cổ kính.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn với những món đặc sản như bánh canh chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng và hải sản tươi sống được chế biến theo phong vị dân dã, đậm đà.

Một góc Cù Lao Xanh nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Bên cạnh Quy Nhơn, nhiều địa danh nổi bật khác trên thế giới cũng được vinh danh.

Tại Nam Mỹ, khu phố Liberdade ở São Paulo (Brazil), nơi tập trung cộng đồng người Nhật lớn nhất ngoài lãnh thổ Nhật, được gọi là "Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng Brazil", nổi bật với nghệ thuật đường phố lấy cảm hứng từ anime và những quán ramen trứ danh.

Tại Bắc Mỹ, thành phố Mexico tiếp tục khẳng định sức hút nhờ "lịch sử, ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật phong phú", cùng các khu phố rực rỡ hoa giấy như Coyoacán, La Roma và La Condesa.

Hai địa điểm của Mỹ được chọn là công viên quốc gia Theodore Roosevelt (Bắc Dakota) và bang Maine, nơi nổi tiếng với cảnh ven biển, rừng rậm và hệ sinh thái đa dạng.

Tại châu Âu, hạt Tipperary (Ireland) được gọi là "viên ngọc ẩn", thường bị nhiều du khách bỏ qua trên hành trình đến bờ biển Wild Atlantic Way, dù sở hữu một trong những cung đường lái xe đẹp và yên bình nhất Ireland.

Ở châu Á, đảo Phuket (Thái Lan) đang trở thành trung tâm làm việc kết hợp du lịch (workation) của giới du mục kỹ thuật số, nhờ bãi biển, rừng xanh và nhịp sống thư thả.

Ngoài ra, danh sách "Best in Travel 2026" còn vinh danh: Botswana, Peru, đảo Jeju (Hàn Quốc), Ikara-Flinders Ranges (Nam Úc), Cádiz (Tây Ban Nha), Sardinia (Italy), Tunisia, Barbados (Caribbean), Quần đảo Solomon, Réunion (Pháp), Quezteltenango (Guatemala), Jaffna (Sri Lanka), Utrecht (Hà Lan), Cartagena (Colombia), Phần Lan, British Columbia (Canada) và Siem Reap (Campuchia).

Danh sách năm nay còn giới thiệu 25 trải nghiệm du lịch đáng thử, bao gồm ẩm thực, văn hóa, phiêu lưu và khám phá thiên nhiên, trong đó nổi bật là hành trình du thuyền trên sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia.

Ở hạng mục ẩm thực và lễ hội, nổi bật là tour ẩm thực tại Old Dubai và bang Kerala (Ấn Độ), nơi nổi tiếng với nguyên liệu tươi và gia vị đậm hương biển.

Thành phố Melbourne (Australia) tiếp tục được vinh danh nhờ nền ẩm thực sôi động, giao thoa giữa châu Á, châu Phi và Địa Trung Hải, được Lonely Planet mô tả là "phong phú, năng động và đầy sáng tạo".

Với du khách đam mê rượu vang, thung lũng Willamette (Oregon, Mỹ) là điểm đến lý tưởng nhờ cảnh quan đẹp, vườn nho dễ tiếp cận và bầu không khí yên bình.

Trong khi đó, Grenada được Lonely Planet gọi là "hòn đảo tiệc tùng của Caribbean" với lễ hội Spicemas vào tháng 8 thu hút hơn 20.000 du khách. Ở châu Âu, Belgrade (Serbia) được giới thiệu là điểm đến sôi động với đời sống đêm "hoang dại, cuốn hút và đầy năng lượng".

Du khách trải nghiệm lưu trú toa tàu Karuger Shalati (Nam Phi). Ảnh: Reuter

Ở mảng lưu trú độc đáo, du khách có thể trải nghiệm ryokan - nhà trọ truyền thống Nhật Bản mang đậm văn hóa suối nước nóng, hay ngủ trong toa tàu sang trọng tại khách sạn "Kruger Shalati: The Train on the Bridge" (Nam Phi). Volcano House ở Công viên núi lửa Hawaii mang đến cảm giác đặc biệt khi nghỉ giữa khung cảnh hùng vĩ của núi lửa.

Azores (Bồ Đào Nha) được Lonely Planet mô tả là nơi "gần như chắc chắn" có thể thấy cá voi và cá heo, đặc biệt từ tháng 4 đến đầu tháng 7. Namibia là địa điểm lý tưởng để theo dấu voi sa mạc, trong khi những người yêu ngựa có thể cưỡi ngựa ở dãy Andes (Ecuador) hoặc dọc đường mòn Creole (Louisiana, Mỹ). Ngoài ra còn có theo dấu báo đốm ở vùng đầm lầy Iberá (Argentina) và tham gia nghiên cứu khoa học cộng đồng tại rừng Amazon (Peru).

Ở lĩnh vực thể thao và văn hóa, các nữ đô vật bản địa "Cholitas" của Bolivia gây ấn tượng mạnh khi thi đấu trong trang phục truyền thống - váy dài và mũ nồi kết hợp giữa nhào lộn và trình diễn.

Danh sách còn khuyến khích du khách tham quan ngôi nhà của kiến trúc sư Eileen Gray ở miền Nam nước Pháp, khám phá nghệ thuật đường phố ở Bristol (Anh) và trải nghiệm không khí bóng đá Ngoại hạng Anh- nơi "mỗi trận đấu không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn phản ánh niềm đam mê và bản sắc của quốc gia".