Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao bất ngờ

Du khách đến vui chơi tại khu phố Tây Bùi Viện.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng năm 2025 ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,1%; Đà Nẵng tăng 16,1%; Cần Thơ tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,2% và Hải Phòng tăng 11,8%.

Trong khi đó, doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2025 ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, do ngay từ đầu năm các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh thu 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23,2%; Hà Nội tăng 20,4%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 16,3%; Huế tăng 15,5%.

Du lịch Việt Nam đang có tín hiệu tăng trưởng tốt khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế những tháng cuối năm. Trong tháng 10/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,73 triệu lượt, cao hơn 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đến bằng đường hàng không đạt 14,6 triệu lượt người, chiếm 84,9% lượng khách quốc tế đến và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 2,4 triệu lượt người, chiếm 13,9% và tăng 21,4%; bằng đường biển đạt 205,1 nghìn lượt người, chiếm 1,2% và tăng 8,5%.

Lượng du khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 4,3 triệu lượt khách (chiếm 25,2%); Hàn Quốc đóng góp 3,6 triệu lượt khách (chiếm 21%).

Ở vị trí thứ 3 là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) (1 triệu lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (685 nghìn lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (679 nghìn lượt). Trong tốp 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ (575 nghìn lượt), Campuchia (550 nghìn lượt), Nga (502 nghìn lượt), Malaysia (455 nghìn lượt) và Úc (447 nghìn lượt).

Về động lực tăng trưởng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng đầu năm 2025 tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó có thị trường lớn khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc (+43,7%), Nhật Bản (+16%). Tuy nhiên, mức giảm nhẹ diễn ra ở hai thị trường Hàn Quốc (-3,6%) và Đài Loan (-2,8%).

Các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao.

Các thị trường Đông Nam Á cũng đạt tăng trưởng tốt, trong đó Campuchia (+50,3%) và Philippines (+89,1%) tăng mạnh; Malaysia (+15,8%), Singapore (+13,0%), Indonesia (+12,9%), Thái Lan (10,1%). Các thị trường lớn khác tiếp tục đà tăng trưởng cao, đó là Ấn Độ tăng 45,7% và Úc tăng 13,1 %, đặc biệt là thị trường Nga tăng cao nhất 182,2%.

Các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao trong 10 tháng đầu năm, trong đó có các thị trường chính như Anh (+21,3%), Pháp (+21,9%), Đức (+16,4%). Bên cạnh đó là Ba Lan (+44,3%), Italia (+21,9%), Na Uy (+19,8%), Bỉ (+17,4%), Hà Lan (+17,2%), Thụy Sỹ (+16,7%), Thụy Điển (+15,9%), Đan Mạch (+12,7%), Tây Ban Nha (+5,4%)…