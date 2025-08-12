Bộ phận bổ nhất của con lợn nấu cách này thơm ngon, cực tốt cho sức khỏe

Nguyên liệu:

- 300g tim lợn

- Rau ngải cứu

- 6 quả táo đỏ

- Hành khô, gừng

- Gia vị: muối, hạt tiêu.

Cách làm:

Tim rửa sạch, loại bỏ tiết thừa, bổ đôi, khứa vài lát trên bề mặt, ngâm với nước muối 10 phút. Sau đó rửa sạch lại, ướp với một ít muối, hạt tiêu, hành khô và gừng băm nhỏ trong 30 phút.

Rửa sạch ngải cứu, táo đỏ rồi để ráo nước.

Xếp một lớp ngải cứu vào dưới đáy bát, sau đó xếp tim lợn lên trên. Thêm táo đỏ vào và rải thêm một lớp ngải cứu lên trên cùng.

Hấp cách thủy trong khoảng 45 phút đến khi tim chín mềm là hoàn thành. Món này ngon nhất khi ăn nóng!