Đảo Cát Bà được tạp chí Mỹ ca ngợi 'tuyệt nhất Đông Nam Á'

Trong danh sách 8 hòn đảo tuyệt vời nhất để khám phá ở Đông Nam Á, Cát Bà (Việt Nam) được tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.

Một góc đảo Cát Bà. Ảnh: Helen Nguyen

"Từ nền ẩm thực đa văn hóa ở Penang (Malaysia) đến những vách đá vôi hùng vĩ của Cát Bà (Việt Nam), những hòn đảo nơi đây còn rất nhiều điều để khám phá", tạp chí của Mỹ viết.

Cát Bà gồm 367 đảo nằm phía nam vịnh Hạ Long, với diện tích hơn 260 km2. Trong đó, đảo Cát Bà là điểm đến thu hút du khách. Nơi đây mang cảnh sắc đặc trưng của vùng vịnh Hạ Long với những dãy núi đá vôi và vùng biển lặng xanh ngắt. Nhiều du khách chỉ dừng chân một ngày trước khi tiếp tục hành trình đến các đảo nhỏ xung quanh, song những người ưa mạo hiểm thường ở lại lâu hơn.

Voọc đầu vàng mặt đen sống trên đảo Cát Bà. Ảnh: Mai Sỹ Luân

Theo tạp chí National Geographic, những vách núi đá vôi ở Cát Bà được xem là "sân chơi" lý tưởng cho người yêu thích leo núi. Nổi bật trong số đó là thung lũng Bướm, nơi có hệ thống hang động và vách đá vươn ra biển, nổi tiếng với hình thức leo tự do không dây trên mặt nước (deep-water soloing). Với những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm an toàn hơn nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục, có thể lựa chọn chinh phục đỉnh Ngự Lâm hoặc chèo kayak giữa làn nước lấp lánh ánh sinh vật phù du, ngắm biển Cát Bà rực sáng huyền ảo trong đêm.

Trên Agoda, Cát Bà đang nằm trong nhóm những điểm đến được du khách nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam khoảng đầu năm 2025. Với nền tảng Tripadvisor, nơi đây thường xuyên nhận được đánh giá tích cực từ du khách quốc tế. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, sự đa dạng sinh học của vườn Quốc gia Cát Bà, và trải nghiệm yên bình. Thậm chí, nam diễn viên Leonardo DiCaprio cũng từng giới thiệu về vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ trên tài khoản instagram của mình với đoạn video kèm lời bình ví nơi đây như "thiên đường" vào năm 2020.

Ngoài Cát Bà, tạp chí còn giới thiệu thêm 8 điểm đến nổi bật ở Đông Nam Á như Koh Chang (Thái Lan) - nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, từ bãi Cát Trắng nhộn nhịp đến Klong Prao yên bình.

Penang (Malaysia) - thiên đường ẩm thực pha trộn giữa văn hóa Hoa và Ấn, nơi du khách có thể thưởng thức món nasi ulam chỉ với vài USD.

Komodo (Indonesia) - vùng đất của những loài động vật hoang dã, tiêu biểu như rồng Komodo khổng lồ, nhưng nay phải giới hạn du khách vì lo ngại quá tải.

Panay (Philippines) - cái nôi của lễ hội Ati-Atihan rực rỡ sắc màu, được mệnh danh là "mẹ của mọi lễ hội".

Isla Verde (Philippines) - thiên đường lặn biển quy tụ hơn 1.700 loài cá và 300 loài san hô. Isla Verde được xem là vùng biển có độ đa dạng sinh học lớn nhất thế giới.

Java (Indonesia) - hòn đảo linh thiêng với các di sản Phật giáo và Hindu vĩ đại như đền Borobudur và Prambanan.

Don Khong (Lào) - "đảo trong đất liền", nơi dòng Mekong chia cắt thành hàng nghìn nhánh, lý tưởng cho hành trình đạp xe thong dong, tận hưởng nhịp sống chậm rãi, yên bình.

Theo tạp chí Mỹ, thời điểm tuyệt nhất để khám phá các hòn đảo trên là vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau) - đây cũng chính là mùa cao điểm du lịch của các quốc gia Đông Nam Á. Du khách có thể ghé thăm các đảo vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) để săn vé máy bay và giá phòng ưu đãi cho mùa thấp điểm.