Phú Quốc có gì hấp dẫn khiến du khách quốc tế 'đổ xô' tìm kiếm?

Vừa qua, kênh tin tức quốc tế CNBC của Hoa Kỳ đã đưa tin về các điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2026. Theo đó, đảo ngọc Phú Quốc lọt vào top 4 điểm đến hàng đầu đối với du khách quốc tế trong năm 2026.

Hòn đảo ngọc của Việt Nam gây ấn tượng mạnh trên bản đồ du lịch quốc tế nhờ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hạ tầng hiện đại và định hướng phát triển bền vững. Ảnh Internet

CNBC cho biết, theo báo cáo mới nhất do Expedia, Hotels.com và Vrbo công bố, Phú Quốc (Việt Nam) xếp thứ 4 trong Top 10 điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2026, với mức tăng 53% lượng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở trong năm qua.

Báo cáo được tổng hợp từ hơn 24.000 lượt tìm kiếm của du khách quốc tế trên nền tảng Expedia, cho thấy những điểm đến gần gũi với thiên nhiên, yên bình và bền vững hơn đang dần chiếm được sự quan tâm của những người yêu du lịch

Dẫn đầu danh sách là Big Sky (Montana, Mỹ), tiếp theo là Okinawa (Nhật Bản) và Sardinia (Ý). Phú Quốc là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 5.

Theo chuyên gia du lịch Melanie Fish của Expedia Group, Phú Quốc ngày càng thu hút du khách quốc tế nhờ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú cùng sự phát triển mạnh mẽ của các khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Ảnh Vietnamtourism

“Phú Quốc mang đến cho du khách sự kết hợp hoàn hảo giữa thư giãn và khám phá, từ lặn ngắm san hô, khám phá rừng nguyên sinh, cho tới thưởng thức ẩm thực địa phương và không khí sôi động tại chợ đêm”, bà Melanie Fish cho biết.

Trong những năm gần đây, đảo ngọc Phú Quốc không ngừng nâng cấp hạ tầng, mở rộng các tuyến bay quốc tế và tập trung phát triển du lịch bền vững. Điều này giúp Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả du khách nghỉ dưỡng lẫn những người yêu thiên nhiên, khám phá.

Với sự ghi nhận từ các chuyên trang du lịch quốc tế, Phú Quốc đang khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của khu vực và thế giới, hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.