5 món canh giúp bảo vệ mạch máu

1. Tại sao cần bảo vệ mạch máu?

Càng lớn tuổi, nguy cơ mắc nhiều bệnh lý liên quan đến mạch máu càng tăng do mạch máu lão hóa, động mạch dày lên, xơ vữa, độ cứng thành mạch tăng; rối loạn nội mô dẫn đến giảm khả năng co giãn của mạch máu.

Sự lão hóa của mạch máu cũng liên quan đến nhiều bệnh nền thường gặp ở người cao tuổi như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid khiến tổn thương mạch càng nặng hơn nếu không kiểm soát. Chính vì vậy bảo vệ mạch máu ở người cao tuổi là việc hết sức quan trọng, có thể giúp hỗ trợ nhiều bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu, suy tim, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ mạch máu và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo Đông y, tuổi cao tương ứng với giai đoạn lão suy của cơ thể, lúc này cơ thể sẽ xuất hiện nhiều vấn đề như can thận hư suy, khí uất huyết ứ, khí huyết lưỡng hư, tỳ hư đàm trệ… đây là các vấn đề có thể dẫn đến các tình trạng mạch máu mất đàn hồi, lưu thông máu kém, tắc nghẽn mạch, dễ choáng mệt… tương ứng với sự lão hóa của mạch máu theo y học hiện đại.

Đông y cũng có rất nhiều món ăn bài thuốc có tác dụng dưỡng sinh, giúp hỗ trợ dưỡng mạch, hoạt huyết, ích khí, bổ ích can thận, hỗ trợ bảo vệ mạch máu ở người cao tuổi.

Mạch máu khỏe mạnh giúp ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

2. Một số món canh giúp bảo vệ mạch máu

2.1 Canh cần tây, thịt viên

Cách làm:

- Thịt nạc băm trộn chút tiêu trắng, hành, vo viên nhỏ.

- Đun sôi nước, cho thịt viên vào.

- Khi thịt chín nổi lên, cho cần tây cắt khúc 3 - 4 cm.

- Nêm nhạt.

Cần tây là loại rau tốt cho tim mạch. Apigenin có trong cần tây giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch máu. Ngoài ra cần tây còn có tác dụng hạ cholesterol trong máu, giảm cân, điều hòa huyết áp.

Theo Đông y, cần tây có tác dụng bình can, giúp hạ huyết áp, giảm đau đầu, chóng mặt, hỗ trợ điều trị mất ngủ, xơ cứng mạch máu. Món canh cần tây - thịt viên là món ăn thơm ngon, ít muối, có thể tăng lưu thông máu, rất có lợi cho mạch máu của người cao tuổi.

2.2 Canh cà chua, rau tiến vua

Cách làm:

- Phi rất ít dầu với cà chua để ra màu.

- Thêm nước, đun sôi.

- Ngâm rau tiến vua rồi thái nhỏ, cho vào canh.

- Có thể thêm 1 quả trứng đánh tan.

Cả cà chua và rau tiến vua đều là các thực phẩm tốt cho mạch máu. Cà chua rất tốt cho tim mạch nhờ chứa nhiều lycopene, kali và chất chống oxy hóa, giúp giảm huyết áp, cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra ăn rau tiến vua thường xuyên cũng được chứng minh là có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch như đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và thiếu máu não. Chính vì vậy canh cà chua - rau tiến vua là món canh thanh mát, dễ ăn rất phù hợp cho người cao tuổi muốn cải thiện sức khỏe mạch máu.

2.3 Canh súp lơ xanh, đậu hũ non

Cách làm:

- Súp lơ xanh tách nhỏ, chần nhanh để giữ màu.

- Đun nước với gừng lát, cho đậu hũ non cắt miếng.

- Thêm súp lơ xanh, nấu 2 - 3 phút.

- Nêm nhạt.

Theo Đông y, súp lơ xanh có vị ngọt nhẹ, tính mát, quy kinh tỳ, vị, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng chống ung thư, bảo vệ tim mạch.

Súp lơ xanh rất tốt cho mạch máu do có chứa chất xơ, kali, sulforaphane, vitamin K giúp giảm cholesterol xấu, triglyceride, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm tích tụ canxi, làm giãn mạch máu, ổn định huyết áp, và bảo vệ tim mạch khỏi tổn thương oxy hóa.

Canh súp lơ xanh - đậu hũ non là món canh nhẹ nhàng, có tác dụng chống oxy hóa, rất tốt cho mạch máu của người cao tuổi.

2.4 Canh rau chân vịt, nấm hương

Cách làm:

- Ngâm nấm hương, thái sợi.

- Đun nước với nấm 5 - 7 phút.

- Thả rau chân vịt vào, nấu nhanh 1 - 2 phút.

- Nêm nhẹ bằng vài giọt dầu oliu.

Rau chân vịt là loại rau giàu dinh dưỡng, theo Đông y có vị ngọt, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, thanh can, bổ huyết, nhuận tràng có thể sử dụng để hỗ trợ điều trị đái tháo đường, tăng huyết áp.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng rau chân vịt rất tốt cho mạch máu vì giàu nitrat giúp mạch máu giãn nở, cải thiện lưu thông, chó chứa chất chống oxy hóa, kali, magie giúp điều hòa huyết áp, và Vitamin K ngăn vôi hóa động mạch, giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

Bên cạnh đó, nấm hương cũng có tác dụng giúp giảm cholesterol xấu, ngăn sự hình thành mảng bám xơ vữa động mạch, ổn định huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu. Canh rau chân vịt - nấm hương là món ăn ngọt thanh, giúp bảo vệ mạch máu, rất phù hợp người cao tuổi huyết áp cao.

Canh rau chân vịt, nấm hương giàu dinh dưỡng, giúp mạch máu giãn nở.

2.5 Canh khoai lang, gừng, xương ống

Cách làm:

- Hầm xương ống 30 - 45 phút rồi lọc lấy nước trong.

- Cho khoai lang cắt khối nhỏ, nấu mềm.

- Cho vài lát gừng và nêm nhạt.

Trong Đông y, khoai lang có vị ngọt, tính bình, quy vào kinh tỳ và thận, có tác dụng bổ hư, ích khí, cường thân, kiện tỳ vị, nhuận tràng, tư thận âm, có thể dùng làm thuốc chữa nhiều bệnh như táo bón, thiếu sữa, viêm tuyến vú, say tàu xe, mắt quáng gà, hỗ trợ tiểu đường, tim mạch.

Gừng cũng là vị thuốc quý theo Đông y, có tác dụng tán hàn, ôn ấm. Khoai lang giàu chất xơ, kali, magie và chất chống oxy hóa như anthocyanin giúp giảm cholesterol xấu, điều hòa huyết áp, ngăn ngừa cục máu đông và bảo vệ mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gừng có thể bảo vệ chống lại bệnh tim mạch vành, huyết áp cao, tiểu đường, tăng lipid máu, bệnh mạch máu não. Canh khoai lang - gừng - xương ống là món dễ ăn, không béo, rất tốt cho người lớn tuổi mạch máu yếu.

Để đạt được mục đích bảo vệ mạch máu, người cao tuổi còn cần kiểm soát tốt huyết áp, đường máu, mỡ máu, duy trì hoạt động thể lực đều đặn, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, quản lý tốt cân nặng, đồng thời duy trì khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề bệnh lý liên quan đến mạch máu.