Hoàng mai hoa khoe sắc ở kinh đô Huế

Cách đây 5 năm, vào mùa Xuân 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lúc bấy giờ là ông Phan Ngọc Thọ (nay là TP. Huế) đã kêu gọi và phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ”. Phong trào nhằm vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trồng mai vàng trước nhà, trong sân vườn để tô điểm cảnh quan, góp phần hiện thực hóa đề án xây dựng “Huế - xứ sở mai vàng” và mô hình “Huế - thành phố bốn mùa hoa”.

Theo các tài liệu nghiên cứu và ghi chép lịch sử, thú chơi hoa mai - trong đó có hoàng mai - đã hiện diện ở Huế từ nhiều thế kỷ trước, gắn liền với đời sống tinh thần của cư dân vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân. Sách Đại Nam Nhất thống chí từng đề cập hoàng mai là giống cây bản địa quý hiếm của kinh đô Huế. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cũng nhận định, thú thưởng ngoạn mai vàng ở Huế đã có lịch sử hơn 700 năm, gắn với quá trình hình thành và phát triển của xứ Thuận Hóa.

Như vậy, hoàng mai Huế không phải là loài hoa mới xuất hiện trong thời gian gần đây, mà được trồng từ nhiều thế kỷ trước trong các khu vườn cung đình triều Nguyễn, phủ đệ, đình, chùa và vườn nhà dân, qua nhiều thế hệ. Dần dần, hoàng mai trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa thưởng hoa mùa xuân của người Huế.

Theo dòng chảy thời gian, người Huế trồng mai không chỉ nhằm làm đẹp không gian sống mỗi dịp Tết đến, mà còn để làm phong phú đời sống tinh thần, thỏa mãn thú thưởng ngoạn vẻ đẹp thanh khiết của thiên nhiên, cỏ cây hoa lá.

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chỉ còn khoảng nửa tháng, khu vườn hoàng mai phía trước Đại Nội, bên trong Kinh thành Huế bắt đầu bung nở. Những cánh hoa vàng rực rỡ đua nhau khoe sắc, như tín hiệu báo mùa Xuân đang về trên vùng đất Cố đô.

Khu vườn hiện có hơn 130 gốc hoàng mai, đều là những cây có giá trị. Cây già nhất khoảng 60 năm tuổi, nhiều cây khác từ 30 năm tuổi trở lên, với giá trị hàng chục triệu đồng mỗi cây, thậm chí có cây còn cao hơn.

Hoàng mai tại đây được công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế chăm sóc kỹ lưỡng, nên luôn tươi tốt, giàu sức sống. Mỗi dịp Tết đến, vườn hoàng mai trong Kinh thành Huế lại nở rộ, tạo nên một dấu ấn rất riêng cho mùa Xuân Cố đô.

Với người Huế, hoàng mai không chỉ là loài hoa của ngày Tết, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó lâu đời với vùng đất kinh kỳ. Mỗi độ xuân về, sắc vàng hoàng mai rực rỡ cùng hương thơm thanh khiết lan tỏa, khiến Huế trở thành một điểm đến du lịch đặc biệt, giàu bản sắc trong những ngày đầu năm mới.