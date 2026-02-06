Miễn phí tham quan Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử trong 3 năm

Nhằm tri ân cộng đồng và kích cầu du lịch sau khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, ngày 5-2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử, áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028 (3 năm).

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15 m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, Quảng Ninh) có độ cao 900 m so với mặt nước biển

Đây được xem là hành động nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của tỉnh Quảng Ninh đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách - những người đã có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ, giữ gìn và xây dựng hồ sơ di sản.

Cơ sở thực tiễn để tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách này xuất phát từ việc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 12-7-2025.

Việc miễn phí tham quan không chỉ đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, mà còn là đòn bẩy để quảng bá hình ảnh Yên Tử - "đất tổ" của Phật giáo Trúc Lâm, nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh "một điểm đến, hai di sản thế giới."

Với chính sách mở cửa đón khách bằng mức phí "0 đồng", Yên Tử hứa hẹn tiếp tục là điểm hội tụ của tinh thần tự hào dân tộc, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các địa danh lịch sử như khu di tích nhà Trần và di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trong không gian kết nối di sản liên tỉnh.