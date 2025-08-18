3 món ngon nấu bằng nồi cơm điện vô cùng tiện lợi

1. Cơm thịt dê hầm khoai từ

Nguyên liệu

- Gạo tẻ: 150g

- Thịt dê: 350g

- Khoai từ: 100g

- Cà rốt: 60g

- Hành tây: 40g

- Cần tây: 2 nhánh

- Nước lọc: lượng vừa đủ

- Gia vị: 2g muối, 0,5g tiêu, 20g dầu ăn, 30g nước tương, 5g hắc xì dầu

Cách làm

- Gạo vo sơ qua một lần để giữ lại độ thơm. Khoai từ gọt vỏ, cắt khúc nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Hành tây và cần tây cắt hạt lựu. Thịt dê thái lát mỏng.

- Cho muối và tiêu trắng vào thịt dê, trộn đều cho ngấm.

- Làm nóng chảo và dầu ở lửa vừa, cho thịt dê vào đảo đến khi phần lớn đã chuyển màu. Thêm nước tương và hắc xì dầu, đảo đều để thịt lên màu đẹp và thấm gia vị. Cho khoai từ và cà rốt vào, đảo cùng thịt để thấm gia vị.

- Cho gạo đã vo vào, thêm lượng nước ít hơn 1/4 so với bình thường khi nấu cơm. Trộn đều hỗn hợp rồi cho vào nồi cơm điện, chọn chế độ nấu cơm thông thường.

- Khi cơm chín, mở nắp, cho hành tây và cần tây vào, trộn đều khi cơm còn nóng.

Hoàn thành.

2. Cơm gà nấm hương

Nguyên liệu

- Gạo: 2 cốc

- Thịt đùi gà (lọc xương): 300g

- Nấm hương tươi: 5 miếng

- Cà rốt: 1/2 củ (~200g)

- Cải xanh: 5 cây nhỏ

- Gia vị ướp gà: 2g tiêu, 2g bột gừng, 10g rượu nấu ăn,

- Gia vị nấu: 10g dầu ăn, 5 tép tỏi, 2g muối, 30g hắc xì dầu, 15g nước tương,

- Nước nóng: lượng vừa đủ

Cách làm

- Lọc bỏ xương đùi gà, cắt miếng vừa ăn. Cà rốt cắt hạt lựu, nấm hương thái lát mỏng, cải xanh băm nhỏ.

- Cho thịt gà vào tô, thêm tiêu đen, bột gừng, rượu nấu ăn. Trộn đều và ướp khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

- Đun nóng chảo, cho dầu ăn và tỏi vào phi thơm. Cho thịt gà vào đảo trên lửa vừa đến khi phần lớn thịt chuyển màu.

- Cho cà rốt và nấm hương vào đảo cùng gà. Nêm muối và hắc xì dầu để tạo màu và vị.

- Cho gạo đã vo sạch vào chảo, đảo đều với hỗn hợp gà – nấm – cà rốt.

- Cho tất cả nguyên liệu vào nồi cơm điện, thêm nước nóng sao cho vừa ngập nguyên liệu. Chọn chế độ nấu cơm thông thường.

- Khi cơm chín, mở nắp, rưới nước tương và cho cải xanh vào, đảo đều. Thưởng thức khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Hoàn thành.

3. Cơm nấu cá hồi, sò điệp

Nguyên liệu

- Gạo tẻ: 200g

- Cá hồi phi lê: 180g

- Thịt sò điệp: 150g

- Nấm hương tươi: 2 miếng

- Nước lọc: vừa đủ

- Gia vị: Một ít muối tiêu, 30g hành tây băm, 10g tỏi băm, 20g dầu ăn, 1 ít dầu ô liu, 10g dầu hào, 30g nước tương, hành lá

Cách làm

- Rã đông cá hồi, bỏ xương dăm nếu có. Loại bỏ các phần không ăn được của sò điệp. Nấm hương rửa sạch, cắt nhỏ.

- Vo sạch gạo, thêm lượng nước ít hơn mức nấu cơm thông thường, ngâm 15 phút. Cho sò điệp và nấm hương vào gạo, trộn đều rồi đổ vào nồi cơm điện, bật chế độ nấu cơm.

- Làm nóng chảo, thêm chút dầu ô liu, cho cá hồi vào áp chảo lửa vừa đến khi vàng nhẹ hai mặt. Rắc một ít muối tiêu đen lên mặt cá. Cho miếng cá hồi vào nồi cơm điện, tiếp tục nấu cho đến khi cơm chín.

- Đun nóng dầu ăn, phi thơm hành tây băm và tỏi băm. Cho dầu hào và nước tương vào, khuấy đều thành sốt.

- Khi cơm chín, gỡ bỏ xương và da cá, trộn cá với cơm. Rưới sốt tỏi hành tây vào, trộn đều. Rắc hành lá lên trên để tăng màu sắc và hương thơm.

Hoàn thành.