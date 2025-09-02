12 phút có ngay bữa ăn ngon bất ngờ, càng ăn càng ghiền

Món hấp này rất ngon.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Thịt thăn heo: 1 miếng

- Đậu đũa: 1 nắm nhỏ

- Miến khô: nửa bó

- Nước tương: 1 thìa

- Hắc xì dầu: 1/2 thìa

- Bột ngô (bột bắp): 3 thìa

- Dầu hào: 1 thìa

- Muối: chút xíu

- Hạt tiêu trắng: vừa đủ

- Sốt tỏi phi: Tỏi băm, 2 thìa nước tương, 1 thìa giấm, 1 thìa muối, 1 thìa dầu hào, 1 thìa bột ớt ngọt.

Cách làm

Thịt thăn rửa sạch, thái sợi nhỏ. Cho vào tô cùng nước tương, hắc xì dầu, tiêu, muối, dầu hào và nhiều bột ngô. Dùng tay trộn kỹ đến khi thịt phủ đều lớp bột hơi sệt. Cuối cùng cho thêm chút dầu ăn, trộn đều để giữ độ ẩm. Đậy kín, ướp khoảng 15 phút.

Đậu đũa rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

Phi thơm tỏi băm, sau đó cho vào nước tương, giấm, muối, dầu hào và bột ớt ngọt, khuấy đều. Ai thích cay có thể thêm ớt đỏ băm.

Miến ngâm mềm, xếp xuống đáy đĩa, chan một thìa sốt tỏi phi rồi trộn đều.

Đặt đậu đũa lên miến, rưới tiếp phần sốt tỏi phi còn lại. Cho thêm chút nước lọc vào chảo sốt, tráng phần còn sót lại, rồi đổ vào đĩa.

Trải thịt heo ướp lên trên cùng.

Đặt đĩa vào xửng, hấp khoảng 12 phút đến khi đậu đũa chín mềm là được.

Món ăn có vị thanh nhưng đậm đà, miến thấm sốt, thịt mềm, đậu giòn ngọt. Để ngon hơn, nên trộn phần sốt thừa vào đậu đũa trước khi hấp.