9 món bún đặc trưng Hà Nội

Bún thang

Bún thang là một trong những món ăn được coi như thước đo sự cầu kỳ trong ẩm thực đất kinh kỳ. Bát bún thang hội tụ đủ sắc, hương, vị như một bức tranh lập thể nhiều màu sắc. Đặc biệt, nước dùng thanh ngọt mà đậm đà, dậy mùi thơm cà cuống gây thương nhớ về hương vị xưa cũ.

Bún ốc nguội

Bún ốc nguội là một trong những món có tiếng độc đáo của ẩm thực Hà Nội xưa. Trong đó, bún ốc nguội đượm phong vị Hà thành nhất, như nhà văn Vũ Bằng viết trong ''Miếng ngon Hà Nội'': "Ðó là một thứ quà, có thể bảo là đã đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội".

Bún chả

Bún chả là món ăn mang hồn cốt ẩm thực Hà thành mà ai thưởng thức đều nhớ mãi ''Ăn một miếng mà nhớ cả năm'' như Vũ Bằng ca ngợi.

Đài CNN của Mỹ từng miêu tả: "Những cọng bún trắng, mềm, mát lạnh thả vào bát nước chấm sẽ cảm nhận vị ngon độc đáo khó quên cho bất kỳ ai đã từng được thưởng thức''.

Món ăn này cũng được đưa vào sách dạy nấu ăn mừng Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và lọt vào danh sách 10 món đường phố tuyệt nhất thế giới theo National Geographic.

Năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ, Obama cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain ghé quán bún chả Hương Liên và dành nhiều lời khen ngợi.

Bún riêu cua đồng

Một bát bún riêu cua đồng xưa gói trọn tinh thần ẩm thực Hà thành: gạch cua nâu vàng nổi trên mặt nước dùng trong vắt, điểm sắc cà chua đỏ thắm, bún trắng mềm xen kẽ rau diếp thái chỉ. Hương thơm bùi béo của gạch chưng quyện cùng vị ngọt thanh, chua dịu từ nước dùng, tạo nên sự hài hòa khó quên, vừa nhẹ nhõm lại dễ chiều lòng mọi lứa tuổi.

Bún đậu mắm tôm

Giữa vô vàn thức quà Hà Nội, bún đậu mắm tôm vẫn giữ chỗ đứng riêng bởi sự dân dã mà khó quên. Trên mẹt tre lót lá chuối xanh, những miếng đậu phụ nóng hổi, vàng giòn được xếp cạnh bún đồng xu trắng xinh, thêm ít rau kinh giới, tía tô, dưa chuột mát lành.

Bún hến màu cua chưng

Bún hến màu cua chưng thu hút bởi bún trắng mịn nhỏ xinh vừa vặn một lần gắp, chấm vào màu cua chưng vàng óng, thơm bùi, ngậy béo, thêm chút hành phi, rau thơm tươi mát, kích thích vị giác. Món này kỳ công nhưng lại rất chất, ai ăn một lần đều nhớ mãi. Hiện nay món ăn này chỉ còn vài hàng quán bán, có lẽ phần vì kỳ công, phần vì để lấy đủ gạch cua chưng màu cua cũng khá hiếm. Nên những người yêu phong vị ẩm thực Hà thành cũ vẫn thường tự làm.

Bún hến màu cua chưng. Ảnh: Bùi Thủy

Canh bún

Canh bún từng gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội trong thời bao cấp, khi những gánh hàng rong len lỏi khắp ngõ nhỏ phố cổ, đem theo cả mùi thơm từ nồi nước cua nghi ngút khói. Giờ đây, món ăn ấy dần vắng bóng, chỉ còn lưu dấu ở vài hàng quán cũ trên phố Hòe Nhai, Thanh Hà, Nguyễn Siêu, Hàng Chiếu hay Ô Quan Chưởng như những mảnh ký ức ẩm thực còn sót lại, nhắc nhớ một Hà Nội thanh nhã và mộc mạc của ngày xưa.

Bún cá chấm

Bún cá chấm là món mới trong ẩm thực Hà Nội những năm gần đây, song nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách bởi sự hòa quyện nhiều tầng hương vị.

Bún cá chấm không cầu kỳ, nhưng chính sự mộc mạc đấy lại hợp với nhịp sống phố phường hôm nay, để ai đã thử một lần đều dễ thấy lòng lưu luyến.

Bún cá chấm.

Bún sườn mọc

Đây cũng là một trong những món thuần vị Hà Nội truyền thống được nhiều người yêu thích với mọc chín tới giòn ngọt, thơm mùi nấm hương; sườn mềm thơm; măng khô giòn sần sật; nước dùng ngọt thanh.