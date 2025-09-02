Du khách, người dân tỏa ra các điểm ăn uống, vui chơi sau diễu binh

Buổi lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh kết thúc vào gần 10h nhưng hơn một tiếng sau nhiều người dân ở các tuyến đường vẫn nán lại để chào các chiến sĩ trước khi họ lên ôtô về nơi tập kết. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Cung thể thao Quần Ngựa, nơi tập kết của các tuyến diễu binh số 3 và 8 (khối hồng kỳ, khối quân đội, công an), nhiều người tới gần các đoàn diễu binh giao lưu, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Đồng

Tại hồ Hoàn Kiếm, gia đình chị Lê Mai, phường Hà Đông, Hà Nội đến phố đi bộ và chụp ảnh sau lễ diễu binh. Gia đình chị cùng bạn bè và người thân thuê khách sạn ở phố Hàng Gai. Họ lên sân thượng tầng 9 theo dõi màn trình diễn máy bay và chụp được nhiều hình ảnh đẹp. Ảnh: Tâm Anh

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn gần các tuyến diễu binh, diễu hành chật cứng người. Anh Tuấn Tú, chủ quán ăn ở số 251 phố Thụy Khuê, cho hay hôm nay mở cửa sớm hơn mọi ngày hai tiếng. Cả nhà được huy động ra phục vụ, làm không ngơi tay. Quán không tăng giá bán, nhưng thu tiền trước. Ảnh: Tâm Anh

Nhân viên bếp tại quán phở Vũ, phố Văn Cao, cho biết hôm nay quán mở từ 5h, sớm hơn ngày thường một tiếng. Lượng đồ ăn nhập tăng gấp ba lần. Khách ngồi kín quán từ lúc mở cửa. Nhân viên phục vụ được huy động thêm so với ngày thường nên khách không phải đợi lâu. Một gia đình ở Hưng Yên cho biết chỉ phải đợi 10 phút đã có phở ăn Ảnh: Tâm Anh

Quán cà phê Starbucks tại Kim Mã mở cửa từ 5h sáng. Quán đông kín, khách xếp hàng dài chờ mua đồ ăn uống sau khi kết thúc diễu binh. Ảnh: Hiếu Lương

Gần 10h, nhiều trung tâm thương mại chưa mở cửa. Trong khi đó, hầu hết người dân tỏa đi các hướng tìm nơi vui chơi, mua sắm và ăn uống. Trên ảnh là Vincom Metropolis ở phố Kim Mã. Ảnh: Hiếu Lương

Một nhóm du khách đến từ Nam Định, sau khi xem diễu binh ở tuyến phố Văn Cao - Liễu Giai, đã đi bộ vào Vườn thú Hà Nội mua vé. Họ cho hay đã đặt vé xe khách về quê vào 17h nên tranh thủ đi chơi.

Chị Phạm Thị Hiền, nhân viên soát vé Vườn thú Hà Nội, cho biết từ sáng hầu hết là khách ngoại tỉnh. So với mọi năm, năm nay vườn thú vắng vẻ hơn hẳn. Ảnh: Tâm Anh

Tại Triển lãm 80 năm ở Đông Anh, nhiều người dân và du khách sau khi xem diễu binh đổ đến đây trải nghiệm. Sáng 2/9, triển lãm không đông như các ngày trước. Anh Huy Phạm cho hay thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm Hà Nội sang hết khoảng 30-45 phút. Ảnh: Huy Phạm

Gần 11h, hơn một tiếng sau kết thúc buổi diễu binh, trên nhiều tuyến đường, dòng người vẫn đang tìm cách di chuyển. Một người dân Hà Nội, từ phường Hai Bà Trưng, cho biết đi bộ một đoạn sau đó bắt xe về nhà. "Tôi phải về nghỉ ngơi, đã thức gần như 24 tiếng rồi", chị nói. Ảnh: Tâm Anh