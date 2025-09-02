Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà

Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh (2/9), hàng nghìn khách du lịch đến các bãi biển trên đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) vui chơi, tắm biển.

Mặc dù không đông như những dịp nghỉ lễ trước đó, song các bãi tắm tự nhiên ở Cát Bà vẫn thu hút lượng lớn khách du lịch đến vui chơi, tắm mát.

Thời tiết ở Cát Bà nắng dịu, gió mát dễ chịu. Do đó, từ đầu giờ chiều, hàng nghìn du khách xuống biển sớm.

Trong khi đó, hàng trăm du khách thích thú đi bộ vãn cảnh, chụp ảnh ở đường ven núi. Đây là khu vực núi đá vôi nhô ra biển, nối giữa 2 bãi tắm tự nhiên đẹp nhất Cát Bà.

Dọc đường trên núi đá vôi, du khách thỏa thích ngắm biển, ngắm vịnh, hưởng thụ không khí trong lành và gió biển. Trời xanh, mây trắng, nắng dịu nên các bạn trẻ và du khách thích thú chụp ảnh check-in, lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Nhiều đoàn khách du lịch mang quốc tịch Trung Quốc tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với biển Cát Bà. Còn khách châu Âu thích thú đi bộ, ngắm biển, đón nắng.

Trong khi đó, trong ba ngày nghỉ lễ, bãi tắm nhân tạo và công viên nước Thủy Tinh ở Đồ Sơn (Hải Phòng) thu hút hàng vạn khách du lịch.

Đa số khách đi theo nhóm, gia đình gồm các em nhỏ. Các bạn trẻ, thiếu nhi thích thú nô đùa, vui chơi trong công viên nước lớn nhất Hải Phòng.