Loạt xe máy 50cc nhập khẩu giá đắt đỏ dành cho "con nhà giàu"

Từ trước đến nay, phần lớn người Việt vẫn mặc định xe máy 50cc là những mẫu xe số cỡ nhỏ, trang bị ở mức cơ bản, giá mềm và không yêu cầu bằng lái. Vì vậy, phân khúc này chủ yếu hướng đến học sinh, sinh viên hoặc các bà nội trợ cần phương tiện di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Thế nhưng, loạt xe số 50cc nhập khẩu xuất hiện gần đây như Honda Little Cub hay Honda Today 50, Yamaha JOG, Yamaha Vino... lại đi theo hướng hoàn toàn khác, khi được chào bán với mức giá lên tới gần 100 triệu đồng, vượt xa mặt bằng chung của phân khúc trên thị trường. Lý do đơn giản là những mẫu xe này được định vị cao cấp hơn, trang bị động cơ bền bỉ và thiết kế đẹp mắt hơn.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, các mẫu xe này không phải nhập chính hãng về Việt Nam mà thông qua một số cửa hàng chuyên nhập khẩu, kinh doanh xe máy tại Hà Nội, TP.HCM.

Honda Today 50cc

Honda Today 50 là dòng xe tay ga 50cc biểu tượng dành cho học sinh tại Nhật Bản, hiện được sản xuất nội địa bởi Honda Trung Quốc và xuất khẩu sang Nhật, Nga cùng một số thị trường châu Mỹ.

Ở Việt Nam, mẫu xe này không được phân phối chính hãng mà nhập khẩu nguyên chiếc qua đại lý tư nhân.

Honda Today 50cc. Ảnh: Du Toàn.

Xe có ba lựa chọn màu gồm Kitty (trắng ngọc), Premium (vàng ánh kim) và Special Edition (xám titan), mang phong cách cổ điển pha hiện đại với đèn pha tròn, thân xe nhỏ gọn và yên dày. Kích thước 1.262 x 658 x 1.048 mm, cao yên 715mm, trọng lượng 80kg giúp xe linh hoạt trong phố. Trang bị đáng chú ý có cốp dưới yên rộng, bình xăng 4,7 lít, phanh tang trống và mâm 10 inch.

Xe sử dụng động cơ 50cc xi-lanh đơn, làm mát bằng gió, cho công suất 3,75 mã lực và mô-men xoắn 3,5Nm; mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100 km. Giá bán tại Việt Nam vào khoảng 65 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức giá khoảng 22 triệu đồng tại thị trường nội địa Trung Quốc do chi phí nhập khẩu và số lượng hạn chế.

Yamaha Jog 50cc

Yamaha Jog 50 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với mức giá dao động 70-85 triệu đồng, thuộc nhóm xe tay ga 50cc không cần bằng lái có giá cao tại Việt Nam.

Yamaha Jog 50cc. Ảnh: TayaMotor.

Mẫu xe này gây chú ý với phần đầu mang dáng dấp gợi nhớ dòng Spacy, song tổng thể vẫn rất nhỏ gọn, kích thước 1.675 x 670 x 1.040 mm và trọng lượng chỉ 79 kg. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 49cc, sản sinh 4,5 mã lực và 4,1 Nm mô-men xoắn. Mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, khoảng 80 km cho mỗi lít xăng.

Về tiện ích, xe có cốp rộng dưới yên, hai hộc đồ phía trước kèm móc treo đồ và tích hợp tính năng Idling Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu khi dừng chờ.

Honda Little Cub 50cc

Honda Little Cub 50 nhập khẩu từ Nhật Bản đang được chào bán tại Việt Nam với mức giá thuộc hàng “xa xỉ” trong phân khúc 50cc, phổ biến từ 80 đến 100 triệu đồng. Một số bản đặc biệt có thể vượt 120 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu Cub 50cc lắp ráp trong nước, vốn chỉ ở ngưỡng vài chục triệu đồng.

Honda Little Cub 50cc. Ảnh: Nhơn Nguyễn.

Little Cub 50 sử dụng động cơ 4 thì 49cc, tích hợp phun xăng điện tử (FI), tiêu hao nhiên liệu khoảng 0,7 lít/100 km; xe dùng vành nan hoa 14 inch, thiết kế nhỏ gọn, đậm chất cổ điển.

Tại Việt Nam, mẫu xe này chủ yếu phục vụ người chơi xe, giới sưu tầm hoặc khách hàng tìm kiếm một phương tiện đi phố mang tính biểu tượng hơn là nhu cầu di chuyển thông thường.

Yamaha Vino 50cc

Yamaha Vino 50 nhập khẩu từ Nhật Bản hiện được một số đại lý tư nhân đưa về Việt Nam với giá khoảng 70 triệu đồng, cao gần gấp đôi so với mức hơn 34-38 triệu đồng (214.500 yên) tại thị trường nội địa Nhật.

Yamaha Vino 50cc. Ảnh: Xe Bảo Nam.

Mẫu tay ga 50cc này theo đuổi phong cách retro nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu đi lại trong đô thị. Xe có chiều cao yên 720mm, thiết kế đèn pha tròn, bảng đồng hồ analog, cốp chứa đồ rộng và tích hợp ổ sạc tiện lợi.

Vino 50 sử dụng động cơ 4 thì 49cc, làm mát bằng dung dịch, đi kèm hệ thống Idling Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao xăng ở ngưỡng thấp, phù hợp di chuyển hằng ngày. Trọng lượng xe dao động 81-86kg, giúp người dùng đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc nữ giới dễ dàng điều khiển trong điều kiện phố đông.

Honda Giorno 50cc

Honda Giorno 50cc nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đang được chào bán tại Việt Nam với mức giá dao động 60-90 triệu đồng, thuộc nhóm xe ga 50cc cao cấp. Dù chỉ sử dụng động cơ dưới 50cc và không yêu cầu bằng lái, mẫu xe này vẫn có giá cao nhờ xuất xứ Nhật Bản và định vị ở phân khúc phong cách.

Honda Giorno 50cc. Ảnh: Xe Bảo Nam.

Giorno 50 gây ấn tượng với thiết kế bo tròn đậm chất châu Âu, nước sơn bóng, nhiều chi tiết mạ chrome, trọng lượng nhẹ khoảng 70-81kg, phù hợp di chuyển trong đô thị.

Xe trang bị động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí hoặc dung dịch tùy phiên bản, tốc độ tối đa khoảng 50 km/h. Bình xăng dung tích 4,5 lít, cốp dưới yên khoảng 20 lít, tích hợp phanh kết hợp Combi Brake và lốp không săm. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1,250-1,45 lít/100 km, phù hợp học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần phương tiện gọn nhẹ, tiết kiệm.