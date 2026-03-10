Hyundai Accent được giảm 69 triệu đồng trong tháng này để thu hút khách hàng mới

Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi mới trong tháng 3, hỗ trợ trực tiếp giá bán và gia hạn bảo hành cho nhiều mẫu xe nổi bật. Và mẫu xe sedan Hyundai Accent đang được ưu đãi trực tiếp lên đến 69 triệu đồng.

Hyundai Accent lần đầu ra mắt công chúng vào năm 1994. Đến tháng 04/2018, thế hệ thứ 5 của mẫu xe này đã chính thức trình làng tại Việt Nam với sự lột xác ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn trang bị. Ngày 01/12/2020, TC Motor giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước phiên bản nâng cấp của mẫu xe này.

Ngày 30/5/2024, thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Accent ra mắt tại Việt Nam với kích thước gia tăng cùng nhiều trang bị hiện đại. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, phân phối với 7 màu sơn ngoại thất là: đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi, ghi vàng. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage, Nissan Almera,...

​​Hyundai Accent thế hệ mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm đạt 2.670 mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165 mm. Các thông số này giúp Accent trở thành mẫu sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc.

Thân xe Hyundai Accent mới sở hữu nhiều chi tiết dập nổi, tấm hướng gió hạ thấp ở mui xe.

Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L ngược, mảnh, vắt ngang, kết hợp bộ khuếch tán gió. Cản sau cũng được làm mới tích hợp ống xả giả mạ crom sáng bóng, bên trong có dải đèn phản quang, nhấn mạnh vẻ đẹp thể thao cho Hyundai Accent mới.

Tổng thể khoang cabin Hyundai Accent All New mang phong cách tương tự như người anh em Elantra với thiết kế liền khối, hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng, kết hợp không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp.

Các tiện nghi khác trên All New Hyundai Accent có thể kể đến: như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình Cruise Control, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa,...

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 được trang bị động cơ xăng Smartstream G, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ.

Hyundai Accent sở hữu đầy đủ những công nghệ an toàn tiêu chuẩn như: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Bên cạnh đó là gói an toàn SmartSense bao gồm những tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA; cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA; cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA; cảnh báo xe phía trước khởi hành; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; đèn tự động thông minh AHB; cảnh báo mở cửa; cảnh báo người lái mất tập trung. Ngoài ra, mức ưu đãi tại một số đại lý sẽ khác nhau tuỳ vào điều kiện khi khách hàng xuống tiền.

So với tháng trước, mẫu xe sedan Hyundai Accent cũng được tăng thêm 5 triệu đồng so với tháng trước, từ 64 triệu lên 69 triệu đồng. Đây là mức giá để khách hàng Việt cân đối xuống tiền khi các dòng xe hạng B khác bình ổn.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai Accent: