Yamaha ra mắt xe máy điện mới, đi tới 110 km/lần sạc kèm nhiều trang bị hiện đại

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng, Yamaha cũng đang ngày càng đa dạng các dòng xe máy điện của mình. Và mới đây tại thị trường Đài Loan, hãng xe Nhật đã giới thiệu Yamaha ÈM - một chiếc xe máy điện mới, lần đầu xuất hiện.

Khác hẳn với các phong cách của các dòng xe trước đó, Yamaha EMF xuất hiện như một tuyên ngôn cá tính mạnh mẽ, hướng đến những người dùng trẻ muốn thể hiện bản thân và tìm kiếm cảm xúc lái khác biệt. Xe sử dụng những đường nét góc cạnh, thân xe dạng khối vuông vức, tạo cảm giác cứng cáp và cơ bắp như một cỗ máy chiến đấu hơn là phương tiện di chuyển thông thường.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED projector đôi xếp dọc, mang ánh nhìn sắc lạnh đậm chất khoa học viễn tưởng, trong khi đèn hậu LED thiết kế theo phong cách Afterburner gợi liên tưởng đến động cơ phản lực, tăng thêm cảm giác tốc độ dù xe đang đứng yên. Bộ bánh xe 10 inch giúp EMF đạt được sự linh hoạt cần thiết khi di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Ẩn sau ngoại hình hầm hố là một hệ truyền động điện có hiệu năng ấn tượng. Yamaha EMF được trang bị mô-tơ điện làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 7,6 kW, tương đương khoảng 10,3 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 26 Nm. Nhờ đặc tính mô-men xoắn tức thì của động cơ điện, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h chỉ trong 3,5 giây, mang lại lợi thế rõ rệt khi di chuyển trong phố, đặc biệt ở những tình huống kẹt xe hoặc cần tăng tốc ngắn để vượt.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Yamaha EMF là khả năng tương thích với hệ thống đổi pin của Gogoro. Thay vì phải chờ sạc pin trong nhiều giờ, người dùng chỉ cần mang pin đến các trạm đổi để thay pin mới và tiếp tục hành trình ngay lập tức. Theo công bố, quãng đường di chuyển của EMF dao động từ khoảng 65 đến 110 km, tùy thuộc vào chế độ lái và thói quen sử dụng.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như tốc độ, dung lượng pin và dẫn đường. Xe cũng sử dụng hệ thống khóa NFC cho phép mở khóa bằng thẻ hoặc điện thoại thông minh.

Về mặt an toàn, Yamaha EMF được trang bị phanh đĩa trước đường kính 200 mm với heo phanh 4 piston, phanh đĩa sau 190 mm và hệ thống CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau. Ngoài ra, xe còn có hộc chứa đồ ở khu vực sàn để chân cùng cổng sạc USB, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng đô thị.

EMF được Yamaha giới thiệu với các tông màu trầm và mạnh mẽ như đen, xanh đậm và xanh nhạt, góp phần làm nổi bật hình ảnh một mẫu scooter điện mang phong cách Street Fighter rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm mới, Yamaha EMF còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của hãng trong lộ trình hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, nhưng vẫn giữ trọn triết lý “Kando” – cảm xúc phấn khích khi cầm lái.

Hiện tại, Yamaha EMF mới chỉ được phân phối tại thị trường Đài Loan và chưa có kế hoạch mở rộng sang các quốc gia khác.