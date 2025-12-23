Yamaha trình làng xe ga mới: Sẵn sàng "khuấy đảo" phân khúc xe ga thể thao

Yamaha Cygnus XR 155 DX 2025 thuộc thế hệ thứ bảy của dòng Cygnus, một cái tên đã có mặt hơn 20 năm tại thị trường Đài Loan. Ở lần nâng cấp này, xe vẫn sở hữu thiết kế ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa chất thể thao mạnh mẽ của dòng Aerox và tính thực dụng cần thiết cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Cygnus XR 155 DX là sàn để chân phẳng, một trang bị hiếm gặp trên các mẫu xe tay ga mang phong cách thể thao. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng chở đồ hoặc mang theo vật dụng cồng kềnh khi di chuyển trong thành phố.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha projector LED lấy cảm hứng từ Ducati Panigale, kết hợp cùng dải đèn định vị DRL đặt dọc, tạo nên diện mạo hiện đại và sắc sảo. Đèn xi-nhan được tách rời và bố trí tại khu vực ốp tay lái, theo xu hướng thiết kế phổ biến tại thị trường châu Á. Tông màu ánh sáng LED Warm White cũng góp phần mang lại cảm giác vừa ấm áp vừa mạnh mẽ cho tổng thể chiếc xe.

Không chỉ chú trọng vào ngoại hình, Yamaha còn trang bị cho Cygnus XR 155 DX loạt tính năng ở mức cao cấp. Xe sử dụng cụm đồng hồ LCD màu có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, khóa thông minh Smart Key, hệ thống phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Ngoài ra, nắp bình xăng được đặt phía trước, cho phép người dùng đổ xăng mà không cần mở yên, một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ triết lý thiết kế hướng đến sự tiện lợi trong môi trường đô thị.

Hệ thống treo cũng là một điểm nhấn đáng chú ý khi Cygnus XR 155 DX được trang bị phuộc sau dạng đôi có bình dầu rời, lắp ngược. Đây là trang bị hiếm thấy trong phân khúc, giúp cải thiện độ ổn định và khả năng vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường. Xe sử dụng mâm 12 inch, đi kèm lốp trước kích thước 110/70-12 và lốp sau 130/70-12, mang lại khả năng kiểm soát tốt khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc trên mặt đường trơn trượt.

Yamaha trang bị cho xe động cơ dung tích 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, sử dụng chung nền tảng với các mẫu NMAX và Aerox. Dù vẫn dùng hộp số CVT tiêu chuẩn và không có các chế độ vận hành đặc biệt như YE-CVT hay tăng áp, khả năng vận hành của xe vẫn được đánh giá cao, đáp ứng tốt cả việc di chuyển trong đô thị lẫn những tình huống cần tăng tốc nhanh.