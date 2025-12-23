Yamaha NMax mới có giá 69 triệu đồng

Yamaha vừa ra mắt mẫu xe tay ga tiếp theo thuộc dòng MAX Series. Tại Việt Nam, Yamaha NMAX 155 có 2 phiên bản, giá khởi điểm 69 triệu đồng ở bản Tiêu chuẩn. Mẫu xe trong bài thuộc bản Techmax, được bán với giá 79 triệu đồng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.935 x 740 x 1.200 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe đạt 1.340 mm, khoảng sáng gầm 125 mm. Ở phiên bản Techmax, khách Việt sẽ có các tùy chọn màu sắc gồm Bạc Đen nhám và Đen Xám nhám.

Yamaha NMAX mới có hai phiên bản và đi kèm giá bán từ 69 đến 79 triệu đồng..

Yamaha NMAX sở hữu ngoại hình khá ấn tượng khi nhìn từ chính diện. Cụm đèn pha LED thấu kính kết hợp đèn xi-nhan LED cùng dải đèn định vị ban ngày dạng LED. Cụm đèn hậu bao gồm đèn xi-nhan ở đuôi xe cũng sử dụng bóng LED. Yamaha NMAX có tay dắt rời, dễ dàng cầm nắm.

Yên xe phân tầng, chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 770 mm. Xe được trang bị mâm xe kích thước 13 inch cho cả bánh trước và bánh sau, sơn màu vàng đồng ở phiên bản Tech Max. Phanh đĩa đường kính 230mm kết hợp ABS cho cả 2 bánh là trang bị tiêu chuẩn của Yamaha NMAX.

Ghi đông của Yamaha NMAX mang lại tư thế ngồi khá thoải mái cho người điều khiển. Và xe trang bị sẵn một kính chắn gió ở đầu xe. Trên phiên bản Techmax, xe có một màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch cùng một màn hình LCD thiết kế mới, tích hợp sẵn bản đồ di chuyển.

Màn hình hiển thị thông tin trên phiên bản thường.

Xe được trang bị động cơ 155 cc Blue Core có công nghệ van biến thiên VVA, SOHC 4 van.

Yamaha NMAX sử dụng chìa khóa thông minh smartkey.

Yamaha NMAX sử dụng chìa khóa thông minh smartkey, nằm ở vị trí giữa ghi đông khá quen thuộc - tương tự thiết kế trên các mẫu xe Yamaha khác thuộc dòng maxi-scooter như XMAX hay TMAX. Bên dưới yên xe, Yamaha NMAX sở hữu cốp chứa đồ rộng 22,3 lít ở bản Techmax (tăng lên thành 24 lít ở bản Tiêu chuẩn), đủ không gian cho một mũ bảo hiểm fullface.

Yên xe sở hữu cơ chế cho phép giữ nguyên vị trí khi mở. Hộc đựng đồ phía trước có cổng sạc Type C cho thiết bị di động. Vị trí đặt nắp bình xăng phía trước thay vì dưới yên như phần lớn xe ga phổ thông đang có mặt trên thị trường.

Phiên bản cao cấp được trang bị mâm màu sơn vàng đồng nổi bật.

Mẫu xe tay ga mới của Yamaha được trang bị động cơ 155cc Blue Core kết hợp công nghệ van biến thiên VVA, SOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 15,15 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Điểm nhấn của Yamaha NMAX là công nghệ hộp số YECVT, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa 2 chế độ lái T-Mode và S-Mode, đi kèm tính năng giảm số Downshift để kích hoạt hãm động cơ, hỗ trợ phanh và hoặc khi cần tăng tốc.

Yamaha NMAX 155 được xem là đối thủ trực tiếp của Honda SH160i.

Bên cạnh phiên bản Tech Max với giá 79 triệu đồng, Yamaha NMAX còn có phiên bản Tiêu chuẩn sở hữu giá niêm yết 69 triệu đồng kèm các tùy chọn màu ngoại thất Xanh dương, Trắng và Đen. Yamaha NMAX 155 được xem là đối thủ trực tiếp của Honda SH160i - hiện có giá 95,09 đến 104,29 triệu đồng. Yamaha cho biết hai phiên bản NMAX sẽ sẵn sàng bàn giao cho khách Việt từ tháng 1/2026