Xuất hành đầu xuân, lưu ý gì khi lái xe để tránh bị CSGT phạt 'giông' cả năm?

Trong quan niệm của nhiều người, việc gặp sự cố va chạm giao thông hay bị CSGT lập biên bản ngay những ngày đầu tiên của năm mới bị xem là điều “xui xẻo”, dễ kéo theo sự không may cho cả năm.

Chưa bàn đúng sai, nhưng thực tế việc bị phạt số tiền lớn, thậm chí đối mặt nguy cơ tạm giữ xe hoặc tước bằng lái, chắc chắn sẽ khiến hành trình du xuân, vui Tết của bất kỳ ai cũng giảm đi đáng kể.

Tài xế cần lưu ý gì khi lái xe để tránh bị phạt 'giông' cả năm? Ảnh: CSGT

Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi lái xe trong những ngày đầu năm mới, tài xế cần chú ý để tránh bị phạt nặng:

"Dính" nồng độ cồn

Dịp đầu xuân năm mới, mọi người thường mời nhau chén rượu, ly bia khi đến nhà nhau chúc Tết hoặc trong mỗi bữa cơm đoàn tụ. Thế nhưng, nếu sau đó bạn phải lái xe thì nên "nói không" với bia rượu, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, lại vừa tránh bị CSGT phạt nặng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Nghị định 168), tài xế lái ô tô sẽ bị phạt với mức cao nhất là 40 triệu đồng và người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng nếu bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc máu.

Đồng thời, tài xế có thể bị trừ 4-10 điểm và cao nhất là tước GPLX đến 24 tháng. Khi vi phạm nồng độ cồn với bất cứ mức độ nào thì bạn cũng bị tạm giữ phương tiện ngay lập tức.

Rõ ràng, đầu xuân năm mới mà đã bị giữ phương tiện, tước bằng lái và bị phạt đến vài chục triệu đồng là điều không ai mong muốn. Do vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nâng chén rượu, cốc bia trong những ngày Tết.

Vượt đèn đỏ

Với tâm lý nghĩ rằng trong những ngày Tết có ít CSGT ứng trực nên nhiều lái xe “nhìn trước ngó sau” rồi vượt đèn đỏ. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, đồng thời, vượt đèn đỏ cũng có thể bị xử lý rất nặng theo Nghị định 168.

Cụ thể, với hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” sẽ bị phạt tiền từ 18-22 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Đồng thời, tài xế vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm trên GPLX.

Mức phạt của hành vi vượt đèn đỏ ở mức rất cao, đủ sức răn đe, buộc mọi tài xế phải nghiêm túc chú ý và tuyệt đối tuân thủ. Ảnh: Đình Hiếu

Chạy quá tốc độ

Đường sá dịp Tết thường thông thoáng khiến nhiều người dễ “mát ga”, vô tình đẩy tốc độ lên cao. Tuy nhiên, chạy nhanh khiến tài xế khó xử lý các tình huống bất ngờ và làm gia tăng đáng kể nguy cơ tai nạn. Đây cũng là một trong những lỗi vi phạm phổ biến nhất và thường xuyên bị lực lượng CSGT xử lý.

Theo Nghị định 168, mức phạt cho hành vi chạy quá tốc độ đối với ô tô dao động từ 800 nghìn đến 14 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm. Với mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 400 nghìn đồng đến 8 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị trừ 2-6 điểm trên GPLX.

Đi sai làn đường, phần đường

Nhiều tài xế không để ý biển báo hoặc đi đường lạ rất dễ "dính" lỗi sai làn đường. Lỗi này được hiểu là loại phương tiện mà bạn đang điều khiển đang đi trên làn đường dành cho phương tiện khác, chẳng hạn như đi xe ô tô con nhưng lại di chuyển vào làn đường dành riêng cho xe máy.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi đi sai làn đường đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 02 điểm trên GPLX. Nếu cá nhân đi sai làn đường mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên GPLX.

Còn đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy đi sai làn đường sẽ bị phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng. Trong trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX.

Vừa lái xe vừa dùng tay sử dụng điện thoại là lỗi khá phổ biến ở Việt Nam. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe

Khi lái xe, nếu sử dụng điện thoại bằng tay sẽ làm phân tán khả năng tập trung, gây mất an toàn giao thông. Trên thực tế, nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra do tài xế mải nhìn và sử dụng điện thoại.

Từ 1/1/2025, nếu CSGT phát hiện bạn đang dùng tay sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi điều khiển xe trên đường, mức phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Cụ thể, Nghị định 168 quy định, hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang lái xe" bị phạt từ 4-6 triệu đồng đối với ô tô và 800 nghìn đến 1 triệu đồng đối với xe máy. Đồng thời người điều khiển phương tiện bị trừ 4 điểm trên GPLX.

Quên thắt dây an toàn

Dây an toàn là trang bị then chốt giúp bảo vệ tính mạng cho cả tài xế lẫn hành khách, đặc biệt trong các tình huống phanh gấp hoặc va chạm.

Thế nhưng, không ít người kể cả chính tài xế vẫn chủ quan “tặc lưỡi” bỏ qua việc thắt dây, viện đủ lý do như đi quãng ngắn, di chuyển chậm hay cảm thấy vướng víu. Đây là thói quen nguy hiểm, khiến họ đối mặt rủi ro lớn hơn rất nhiều khi sự cố bất ngờ xảy ra.

Theo Nghị định 168, nếu tài xế không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy thì có thể bị phạt tiền từ 350-400 nghìn đồng

Các chuyên gia lái xe an toàn cho rằng, ngoài tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì việc đảm bảo tình trạng kỹ thuật và kiểm tra xe trước khi khởi hành là rất quan trọng dù hành trình ngắn hay dài. Theo các chuyên gia, chỉ mất khoảng 1-2 phút “soi” quanh xe ô tô là bạn có thể có một chuyến đi an toàn hơn.

Các bộ phận có thể kiểm tra bằng mắt thường như: Lốp xe có non hơi hay có gì bất thường không; nước làm mát còn đủ không; hệ thống đèn, còi còn hoạt động tốt không;… đồng thời luôn mang đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.