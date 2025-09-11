Yamaha R15 2025 trình làng, giá từ 55 triệu đồng!

Với bản cập nhật vừa trình làng năm 2025, tất cả các phiên bản của Yamaha YZF R15 đều được cập nhật màu sắc mới. Trong đó, R15M có thêm màu xám kim loại (Metallic Grey). Trong khi đó, R15 tiêu chuẩn có hai cập nhật đáng chú ý: màu đen kim loại (Metallic Black), màu xanh (Racing Blue) và đặc biệt là màu trắng ngọc mờ (Matte Pearl White). Riêng phiên bản R15S có màu sơn đen mờ (Matte Black) kết hợp cùng bộ mâm đỏ cam nổi bật.

Cả ba phiên bản R15 2025 đều được trang bị động cơ 155cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, kết hợp với khung sườn Deltabox và xi-lanh DiASil độc quyền từ Yamaha. Nhờ đó, xe mang lại hiệu suất hàng đầu phân khúc và khả năng xử lý linh hoạt, chính xác.

Ngoài ra, R15 2025 còn được trang bị nhiều tính năng đáng chú ý như hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt (Assist & Slipper Clutch), sang số nhanh (Quick Shifter), phuộc trước hành trình ngược (USD forks) và giảm xóc sau Monocross liên kết.

Yamaha R15 2025 sẽ được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá bán khởi điểm từ 184.770 rupee - khoảng 55,3 triệu đồng.