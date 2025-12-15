Giá xe máy điện Honda ICON e giữa tháng 12/2025, khuyến mãi sốc

Xe máy điện Honda ICON e đang được loạt đại lý áp dụng chương trình khuyến mãi khủng trong tháng 12/205. Khảo sát một HEAD Honda ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, người mua dòng xe điện này của Honda sẽ được tặng ngay lì xì 5 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra còn hỗ trợ 100% phí trước bạ. Trong khi đó, một HEAD Honda ở Cần Thơ còn tặng luôn 01 pin trị giá 9,6 triệu đồng, lì xì tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và phiếu trợ giá 4,6 triệu đồng.

Bảng giá Honda ICON e mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Chương trình khuyến mãi ICON e Cao cấp 26,41 - Lì xì 5 triệu đồng tiền mặt

- Hỗ trợ 100% phí trước bạ

- Tặng 01 pin trị giá 9,6 triệu đồng ICON e Đặc biệt 26,6 ICON e Thể thao 26,8

*Lưu ý: Chương trình khuyến mãi ở trên áp dụng tùy từng đại lý và khu vực bán xe.

Honda ICON e: sở hữu nhiều tính năng nổi bật với pin Lithium-ion (pin Li-ion) cao cấp đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, dễ dàng tháo rời và có thể sạc mọi lúc mọi nơi theo hai cách tiện lợi là sạc trực tiếp trên xe hoặc tháo pin để sạc riêng.

Vỏ pin được làm từ hợp kim nhôm chắc chắn nhưng nhẹ, mặt trên có tay nắm cao su giúp dễ cầm nắm và hệ thống đèn chỉ báo để quan sát trạng thái sạc pin, bộ sạc được thiết kế an toàn cho phép người dùng yên tâm sạc ngay cả khi đang ngủ, thời gian sạc pin từ 25% đến 75% chỉ mất khoảng 3,5 giờ.

Xe có thiết kế cao cấp, nhỏ gọn với phong cách trẻ trung mang tính biểu tượng, giúp ICON e: dễ dàng nhận diện và nổi bật giữa đám đông; kích thước xe phù hợp với vóc dáng người Việt, đặc biệt là học sinh, mang lại khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Phiên bản thể thao năng động và cá tính với hai lựa chọn màu sắc Xám và Xanh hứa hẹn trở thành xu hướng mới cho giới trẻ. Logo ICON e: được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, trở thành biểu tượng cho dòng xe gắn máy điện ứng dụng công nghệ hiện đại và phong cách năng động. Phần đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn sau và đèn xi nhan thiết kế liền khối, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại.

Mặt đồng hồ LCD kỹ thuật số có thiết kế tinh gọn, hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông số như quãng đường, tốc độ, trạng thái pin, hệ thống đèn cảnh báo và chế độ lái, giúp người lái dễ dàng quan sát khi vận hành. ICON e: sử dụng động cơ điện tích hợp trong bánh xe phía sau với công suất khoảng 1,5 kW, giúp tổng thể xe thon gọn; pin được đặt dưới sàn để chân và bộ điều khiển năng lượng PCU nằm bên dưới cốp xe, tay lái được trang bị cảm biến để nhận biết thao tác tay ga của người dùng.

Xe cho phép lựa chọn hai chế độ lái gồm Tiêu chuẩn và ECO, trong đó chế độ Tiêu chuẩn phù hợp cho việc di chuyển thoải mái hằng ngày, còn chế độ ECO mang lại cảm giác vận hành nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với người mới sử dụng xe gắn máy điện, đồng thời giúp tiết kiệm pin và kéo dài quãng đường di chuyển thêm khoảng 15% so với chế độ Tiêu chuẩn.

Về tiện ích và an toàn, toàn bộ kích thước và cấu tạo của ICON e: được tính toán kỹ lưỡng nhằm mang lại tư thế lái thoải mái và an toàn. Hệ thống chiếu sáng sử dụng hoàn toàn đèn LED cao cấp, trong đó đèn phía trước luôn sáng giúp đảm bảo tầm nhìn tốt và nâng cao khả năng nhận diện của xe khi lưu thông, kể cả trong điều kiện ban ngày.

Hệ thống phanh kết hợp CBS phân bổ lực phanh đều lên cả hai bánh, giúp xe cân bằng hơn, hạn chế trượt bánh và rút ngắn quãng đường phanh, đặc biệt hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp. Xe được trang bị hai hộc đựng đồ phía trước, trong đó hộc bên trái tích hợp cổng sạc USB loại A mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi di chuyển. Cốp xe có dung tích lớn 26 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm 3/4 cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Hệ thống khóa đa chức năng bao gồm khóa điện, khóa cổ, khóa từ dễ sử dụng và an toàn, cùng với khóa yên và khóa nắp sàn để chân có thể mở chỉ với một nút bấm, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng.