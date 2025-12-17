Khách hàng trên thế giới bất ngờ ưa chuộng lại động cơ đốt trong

Sự thay đổi chính sách và hạ tầng sạc chậm phát triển đang khiến mức độ hào hứng của người tiêu dùng với xe điện giảm sâu và bắt đầu ưu ái xe xăng trở lại. Theo báo cáo cảm nhận người tiêu dùng mới công bố bởi Ernst & Young, người tiêu dùng trên toàn thế giới đang từ bỏ kế hoạch mua xe điện và quay trở lại xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE).

Một nửa số lượng người tiêu dùng toàn cầu hiện cho biết chiếc xe tiếp theo của họ sẽ dùng động cơ xăng hoặc dầu, đánh dấu mức đảo chiều 13% so với năm 2024. Tỷ lệ ưu tiên EV giảm mạnh xuống còn 14% từ mức 24% của năm trước, trong khi mức quan tâm đến hybrid cũng giảm 5%, xuống còn 16%.

Song song với Mỹ, châu Âu cũng chuẩn bị công bố sự thay đổi trong lệnh cấm xe xăng từ năm 2035.

Trong nhóm vẫn cân nhắc mua xe điện, có tới 36% số lượng khách hàng đang trì hoãn hoặc từ bỏ hoàn toàn kế hoạch mua xe vì biến động địa chính trị và thay đổi quy định ở từng địa phương. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất cắt giảm tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô tại Mỹ.

Song song với Mỹ, châu Âu cũng chuẩn bị công bố sự thay đổi trong lệnh cấm xe xăng từ năm 2035 do áp lực từ ngành công nghiệp và các lo ngại về khả năng thực thi. Ngay cả Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ chấp nhận xe điện, cũng chuẩn bị thu hẹp các ưu đãi.

Các miễn giảm thuế khi mua mới xe điện tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ bị cắt giảm một nửa từ tháng 1/2026 trước khi bị xóa bỏ hoàn toàn vào giữa năm 2027. Trong một động thái mới nhất, Bắc Kinh đã loại bỏ xe điện khỏi danh mục ngành công nghiệp chiến lược trong kế hoạch 5 năm (2026-2030).

Các chính sách đảo chiều, ưu tiên lựa chọn người tiêu dùng

Tại Trung Quốc cũng ưu tiên khả năng tích hợp "phong cách sống thời đại số".

Constantin M. Gall, người đứng đầu mảng hàng không vũ trụ, quốc phòng và di chuyển toàn cầu của Ernst & Young, cho biết sự đảo chiều này xuất phát từ tiến độ điện hóa chậm hơn kỳ vọng, đặc biệt ở các yếu tố như phạm vi hoạt động và khả năng tiếp cận trạm sạc. Ông nhấn mạnh ngay cả người tiêu dùng tại Trung Quốc cũng ưu tiên khả năng tích hợp "phong cách sống thời đại số" hơn là công nghệ vận hành của phương tiện.

Mặc dù đã nhận được nhiều ưu đãi về chính quyền, xe điện vẫn không đủ sức thuyết phục tại nhiều thị trường. Do đó, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chính sách vĩ mô, người dân vẫn ưu tiên các sản phẩm phục vụ tốt nhu cầu của bản thân và gia đình.

Ernst & Young hiện cũng đang trao đổi với Ủy ban châu Âu về hướng điều chỉnh các chính sách EV. Ông cho biết thêm: "Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận với EU, khi họ đang tiến hành rà soát lại Thỏa thuận Xanh. Giờ đây họ xem trọng các dữ liệu hơn là niềm tin mù quáng".

Trong bối cảnh chính phủ phương Tây áp thuế nhập khẩu nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trước làn sóng xe điện Trung Quốc được trợ giá, các hãng xe Mỹ và châu Âu lại tiếp tục đối mặt cạnh tranh từ chính xe xăng của Trung Quốc ở nhiều thị trường. Hạ tầng sạc không đáp ứng đủ nhu cầu vẫn là trở ngại lớn nhất, bên cạnh giá bán cao hơn đáng kể và sự thu hẹp hoặc bãi bỏ các gói hỗ trợ xe điện.