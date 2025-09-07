Bảng giá Yamaha Exciter 155 VVA tháng 9/2025, giảm tới 5 triệu đồng

Vua côn tay đường phố Yamaha Exciter 155 VVA hiện đang được bán ra kèm theo chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn. Khảo sát một Yamaha Town ở Hà Nội cho thấy, người mua xe Exciter 155 VVA sẽ nhận được khuyến mãi ngay 3 triệu đồng. Trong khi một Yamaha Town ở Bắc Ninh sẵn sàng giảm ngay 5 triệu đồng cho người mua dòng xe côn tay này.

Bảng giá Yamaha Exciter 155 VVA mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn 48,2 43-45 Exciter 155 VVA ABS giới hạn 54,2 49-51 Exciter 155 VVA ABS GP 55,2 50-53 Exciter 155 VVA ABS Monster 55,2 50-53 Exciter 155 VVA ABS Cao cấp 54,2 49-51

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Yamaha Exciter là mẫu xe côn tay được ưa chuộng hàng đầu tại thị trường Việt Nam, nổi bật với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những trải nghiệm tốc độ. Bên cạnh phiên bản Exciter 150 vốn đã rất được yêu thích, Yamaha tiếp tục nâng tầm dòng xe này với phiên bản Exciter 155 VVA, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại thừa hưởng từ siêu mô tô YZF-R1.

Với động cơ 155.1cc, loại 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 13.2 kW tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 14.4 Nm tại 8.000 vòng/phút, Exciter 155 VVA mang lại cảm giác vận hành đầy phấn khích mà vẫn giữ được sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu thụ khoảng 1.91 lít/100km. Hệ thống truyền động bánh răng 6 cấp kết hợp ly hợp đa đĩa loại ướt cho phép sang số mượt mà, đồng thời tối ưu hiệu suất vận hành trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Thiết kế tổng thể của Exciter mang đậm phong cách R-Series, với những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ, nổi bật là cụm đèn hậu vuốt gọn, lấy cảm hứng từ YZF-R1, càng tôn lên dáng vẻ thể thao và khí chất của “ông hoàng xe côn tay”. Điểm nhấn đáng chú ý là bộ khung sườn mới được tinh chỉnh để đạt sự cân bằng giữa độ cứng vững và khả năng linh hoạt, đặc biệt với chảng ba hình chữ Y giúp xe ổn định ở tốc độ cao và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Yên xe được thiết kế êm ái từ chất liệu cao cấp, mang đến cảm giác thoải mái trong quá trình điều khiển, đồng thời ở các phiên bản cao cấp và bản ABS còn được cách điệu bằng những đường chỉ nổi bật, góp phần làm tăng vẻ cá tính và đậm chất thể thao. Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng càng sau, kết hợp với bộ phanh đĩa đơn thủy lực trước sau, đem lại khả năng kiểm soát và an toàn chất lượng tốt.

Xe sử dụng lốp không săm với kích thước 90/80-17M/C phía trước và 120/70-17M/C phía sau, đảm bảo độ bám đường tốt trong mọi tình huống. Với trọng lượng ướt 119 kg, chiều cao yên 795 mm và bình xăng dung tích 5.4 lít, Exciter 155 VVA phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng Việt, đồng thời giữ vững phong độ trong cả những hành trình dài và những chuyến đi ngắn thường ngày.

Bảng thông số kỹ thuật của Yamaha Exciter 155 VVA: