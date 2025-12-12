Yamaha ra mắt xe số EZ115 2026: Khỏe máy, tiết kiệm xăng

Yamaha EZ115 (chính là Yamaha Sirius tại Việt Nam) là mẫu xe máy số giá rẻ được ưa chuộng tại thị trường Malaysia. Và để chuẩn bị cho thị trường năm mới, mới đây nhà sản xuất Nhật Bản đã chính thức giới thiệu phiên bản 2026 cho mẫu xe số này.

Về cơ bản, Yamaha EZ115 2026 chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới trong khi các trang bị khác không thay đổi. Xe được bổ sung 3 màu sắc là Xanh dương, Xám và Xanh lá, trong khi các màu khác vẫn được giữ nguyên nhằm đem tới sự lựa chọn đa dạng.

Về sức mạnh, EZ115 2026 không có thay đổi nào so với phiên bản tiền nhiệm. Xe sử dụng động cơ SOHC 1 xi-lanh, làm mát bằng gió, dung tích 114 cc, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO-4, sản sinh 9,92 mã lực tại 7.750 vòng/phút và 9,9 Nm mô-men xoắn tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 4 cấp và xích dẫn động.

Hệ thống phanh của EZ115 bao gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống cơ khí phía sau. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng trước và giảm xóc đôi phía sau, có thể điều chỉnh trước tải, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình.

Bảng đồng hồ analog hiển thị đầy đủ thông tin về tốc độ, nhiên liệu, số đang gài và quãng đường đã đi. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn halogen, trong khi bình xăng dung tích 3,9 lít được đặt dưới yên, kèm ngăn chứa có thể để vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu.

EZ115 2026 trang bị bánh xe 17 inch, lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90, trọng lượng xe 98 kg, chiều cao yên 775 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là các tay lái trẻ và người đi làm trong đô thị.

Yamaha EZ115 2026 tiếp tục duy trì mức giá 5698 ringgit - tương đương 36,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.