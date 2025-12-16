9 lỗi vi phạm phổ biến khiến người đi xe máy “dính” phạt nguội

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Cùng với đó, việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông cũng được triển khai trên môi trường điện tử.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội được kết nối trực tiếp với 1.837 camera các loại và 188 bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống camera hiện đại này có độ phân giải cao, lên tới 8 megapixel, tốc độ ghi hình 50 khung hình/giây, cho phép ghi nhận hình ảnh rõ nét trong nhiều điều kiện khác nhau.

Dữ liệu hình ảnh thu được sẽ được hệ thống tự động phân tích và lưu trữ trên 20 máy chủ cùng kho dữ liệu tập trung, với thời gian lưu trữ tối đa lên đến 75 ngày. Điều này giúp phục vụ hiệu quả công tác quản lý giao thông, xử lý vi phạm cũng như hỗ trợ điều tra khi cần thiết.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI có khả năng phát hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông và liên tục được cập nhật, hoàn thiện để nâng cao hiệu quả giám sát. Trong đó, nhiều lỗi vi phạm phổ biến của người điều khiển xe máy đã được nhận diện chính xác, và dưới đây là mức phạt của các lỗi vi phạm phổ biến với xe máy:

STT Lỗi vi phạm Mức phạt hành chính Mức phạt bổ sung 1 Vượt đèn đỏ Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm 2 Không đội mũ bảo hiểm Từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng 3 Chạy xe quá tốc độ quy định - Vượt quá 05 - 10 km/h: Phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng - Vượt quá 10 - 20 km/h: Phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng - Vượt quá trên 20 km/h: Phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm khi chạy quá tốc độ quy định 20 km/h 4 Đi ngược chiều Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng Bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe 5 Đi sai làn Từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng 6 Sử dụng điện thoại khi lái xe 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm 7 Chở quá số người quy định - Chở theo từ 02 người trên xe: Phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng - Chở theo từ 03 người trên xe: Phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng Chở theo từ 03 người trên xe bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe 8 Điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng Bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe 9 Đè vạch xương cá Từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng

Ngoài mức phạt trên đây, nếu hành vi vi phạm dẫn tới tai nạn giao thông thì người điều khiển còn bị áp dụng những mức phạt bổ sung khác tùy tính chất nguy hiểm và hậu quả.

Không chỉ riêng tại Hà Nội, hệ thống camera AI hiện đã được triển khai trên nhiều tuyến đường trên cả nước. Vì vậy, người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển xe máy, cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời tránh các vi phạm dẫn đến bị xử phạt.