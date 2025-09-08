Tiếp nối chương trình khuyến mãi được Yamaha Motor Việt Nam thực hiện từ hồi tháng 4/2025, trong tháng 9/2025 này, người mua xe máy điện Yamaha NEO's sẽ được lựa chọn một trong hai khuyến mại: Tặng 1 pin cho khách hàng khi mua xe Neo’s hoặc Voucher tiền mặt 15.000.000 đồng/xe.

Hiện nay, giá bán lẻ đề xuất của Yamaha NEO's là 49.091.000 đồng (đã gồm VAT, 1 pin và bộ sạc). Nếu lựa chọn khuyến mãi Voucher tiền mặt, thì giá NEO's chỉ còn 34.091.000 đồng. Không chỉ thế, theo khảo sát của chúng tôi thì hiện một số đại lý còn có chương trình ưu đãi riêng với mức giảm giá thêm 2 triệu đồng vào giá bán xe.

Tuy nhiên, giá niêm yết của pin xe máy điện Yamaha NEO's lên tới 20 triệu đồng, nên việc lựa chọn tặng thêm 1 pin sẽ có lợi hơn cho khách hàng. Nếu gắn thêm 1 pin, tổng quãng đường mà NEO's đi được khi sạc đầy là 144 km/lần sạc, thuận tiện hơn cho việc di chuyển hàng ngày của người sử dụng.

Yamaha NEO's trình làng tại Việt Nam từ năm 2022, là mẫu xe máy điện đầu tiên của hãng xe Nhật bán tại thị trường nước ta. Xe được thiết kế dựa trên nền tảng Jin-Ki Kanno EV (người và xe là một), với tổng thể hiện đại và linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Xe được tích hợp các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có tính năng kết nối với smartphone. Neo's cũng sử dụng chìa khóa smartkey thông minh, kèm các tiện ích như cổng sạc USB, hốc chứa đồ đầu xe và cốp chứa đồ lớn phía dưới yên xe.

NEO's sử dụng động cơ YIPU thế hệ 2 với công suất định danh 2 kW và có thể đạt mômen xoắn cực đại là 138.3Nm tại 40 vòng/phút. Tốc độ của xe được giới hạn ở mức 49 km/h nên người điều khiển chỉ cần đủ 16 tuổi, không cần phải có bằng lái xe.

Pin sử dụng trên Yamaha NEO's là lithium với quãng đường vận hành 72 km/lần sạc. Bộ sạc kèm theo sẽ tốn khoảng 9 giờ để tái sạc từ 0 - 100%. Xe được trang bị bộ vành đúc 13 inch kèm lốp không săm kích thước 110/70-13 M/C 48P và 130/70-13 M/C 63P lần lượt cho phía trước và sau. Phanh đĩa trước kèm tang trống sau cũng đảm bảo an toàn khi vận hành.

Với mức khuyến mại khủng ở tháng 9/2025 này, đây sẽ là thời điểm rất tốt để mua xe máy điện Yamaha NEO's, đặc biệt là dành cho các khách hàng đang có nhu cầu chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện.