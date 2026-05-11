Honda SH 150i 'trong suốt' giá 235 triệu đồng

Hôm 7/5, một doanh nghiệp tại TP HCM giới thiệu đến khách Việt mẫu Honda SH 150i Vetro Blue. Xe sản xuất tại Italy và nhập về nước dạng tư nhân với số lượng giới hạn, giá 235 triệu đồng.

SH 150i Vetro Blue là một trong số các phiên bản đại diện cho ngôn ngữ thiết kế mới 2026 của đội ngũ phát triển sản phẩm Honda tại Italy, thị trường quan trọng nhất của hãng ở châu Âu. Xe vẫn giữ kiểu dáng thanh lịch, cao cấp nhưng tinh chỉnh nhỏ một số điểm ở hông xe tạo nét cá tính đậm nét hơn.

Xe giữ nguyên các kích thước về chiều dài, rộng, cao so với bản tiền nhiệm. Trọng lượng xe khoảng 138 kg khi đầy bình xăng.

Điểm đặc biệt nhất trên bản Vetro Blue là dàn áo thiết kế bán trong suốt. Trước đây, phiên bản này cũng từng về Việt Nam nhưng với màu xanh lá cây.

Ở bản màu xanh dương, Honda sử dụng vật liệu polyme chất lượng cao với độ trong suốt khoảng 80%. Trong quá trình nấu chảy và tạo hình nhựa cho dàn áo, một lượng nhỏ hạt thủy tinh siêu mịn được hòa trộn thêm, theo Honda Moto Roma.

Những hạt thủy tinh nhỏ bên trong dàn áo Honda SH hoạt động như lăng kính khúc xạ ánh sáng. Dưới ánh mặt trời, lớp thủy tinh có thể tạo ra hiệu ứng lấp lánh như bề mặt nước.

Nhờ dàn áo bán trong suốt, người dùng có thể nhìn thấy các chi tiết như dây điện, khung, liên kết giảm xóc... của xe.

Theo Honda, kỹ thuật chế tạo dàn áo không sơn, không bằng nhựa thông thường như trên các bản Vetro của SH giúp giảm lượng phát thải CO2 khoảng 9,5%/năm. Ngoài chi tiết đặc biệt ở dàn áo, xe giữ nguyên thiết kế tổng thể như bản tiền nhiệm. Trang bị tiêu chuẩn là chìa khóa thông minh, màn hình kỹ thuật số có thể điều chỉnh nhiều thông tin bằng nút chỉnh ở tay lái trái.

Phần hông của SH 2026 nói chung có họa tiết trang trí mới. Dòng chữ SH được thiết kế điệu đà hơn trước.

Honda SH 150i có chiều cao yên khoảng 799 mm. Dung tích cốp dưới yên dung tích 28 lít, chứa vừa một mũ full-face.

Cả hai bánh đều đi kèm phanh đĩa đơn và vành đúc (16 inch) 5 chấu. Phanh ABS là trang bị tiêu chuẩn.

Khoảng để chân của xe lớn, cho sự thoải mái khi di chuyển hành trình ngắn lẫn xa. Nắp bình xăng phía dưới móc treo đồ.

Đèn pha và đèn hậu trên SH đều là loại LED. Phần tay nắm phía sau sơn đen, tương phản với tổng thể dàn áo.

Phuộc lò xo đôi là trang bị tiêu chuẩn. Mẫu xe trong bài viết đã được nâng cấp lên phuộc thể thao của Ohlins.

Động cơ của Honda SH 150i Vetro Blue dung tích thực 157 phân khối, công suất 16,9 mã lực, mô-men xoắn 14,9 Nm, đạt chuẩn Euro 5 với mức tiêu thụ nhiên liệu 2,2 lít/100 km. Xe đi kèm công nghệ kiểm soát lực kéo, ngắt động cơ tạm thời.

Tại Việt Nam, Honda SH bán chính hãng hiện chỉ có bản 125, 160 và 350 phân khối. Giá SH 160i của Honda Việt Nam là 95-104,3 triệu đồng. Với các trang bị tương đương nhau, giá SH 150i Vetro Blue nhập Italy đắt khoảng 2,5 lần bản sản xuất trong nước. Vì thế, bản Vetro Blue chủ yếu hướng đến khách mạnh tài chính, thích yếu tố xe nhập khẩu và độ độc của dàn áo.