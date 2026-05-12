Honda E-VO GT ra mắt: Xe điện tích hợp camera hành trình, đi 170 km/lần sạc

Honda E-VO GT được định vị là mẫu xe điện mang phong cách maxi-scooter cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố và thuận tiện cho những chuyến đi ngắn ngoài phố. Xe sở hữu những đường nét khỏe khoắn thể thao, mang tính khí động học cao.

Mặt nạ trước gây ấn tượng với cụm đèn pha thấu kính chuẩn ô tô Class D, sử dụng công nghệ LED cường độ cao đạt tới 63.000 CD, cho khả năng chiếu sáng xa tới 115 mét. Đèn xi nhan được bố trí sắc sảo hai bên trong khi kính chắn gió màu khói càng tạo thêm chất riêng cho xe khi nhìn từ mặt trước.

Bên cạnh thiết kế thể thao, mẫu xe máy điện này cũng gây ấn tượng về mặt trang bị khi sử dụng cụm đồng hồ TFT 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại, cập nhật OTA và hệ sinh thái mở khóa không chìa thông qua NFC, Bluetooth hoặc ứng dụng di động. Đặc biệt, phiên bản cao cấp còn tích hợp camera hành trình trước sau Full HD, radar cảnh báo điểm mù và hệ thống cảnh báo va chạm phía sau, tăng cường tính an toàn cho người sử dụng.

Không chỉ hiện đại, E-VO GT còn rất tiện dụng khi được trang bị khoang chứa đồ thể tích tới 36 lít, giúp người sử dụng thoải mái chứa các vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó, mẫu xe máy điện này cũng tích hợp cổng sạc USB tiện lợi cho việc sạc các thiết bị cầm tay.

Về sức mạnh, E-VO GT được trang bị khối động cơ điện đặt giữa với công suất cực đại 15,8 kW, đủ để xe có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h chỉ trong 2,8 giây. Với tốc độ tối đa công bố đạt 120 km/h, thuộc hàng rất tốt so với các mẫu xe điện phổ thông. Cùng với hệ thống phanh đĩa và ABS kênh đôi, kèm TCS đưa tới khả năng vận hành an toàn cho người sử dụng.

Mẫu xe máy điện này sử dụng pin lithium 74V/84Ah cho quãng đường vận hành tối đa tới 170 km/lần sạc. Xe hỗ trợ cả sạc dân dụng lẫn trụ sạc ô tô công suất cao, cho phép nạp từ 20% lên 80% chỉ trong khoảng một giờ, nhờ đó đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng cho quá trình di chuyển hàng ngày.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda E-VO GT được bán với mức giá 24.000 nhân dân tệ - khoảng 92,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.