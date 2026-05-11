Bảng giá Yamaha PG-1 cập nhật tháng 5/2026: Tiếp tục neo ở mức cao

Với ưu thế thiết kế nhỏ gọn lại dễ lên đồ chơi, Yamaha PG-1 hiện vẫn giữ được sức hút kể từ khi bán ra tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2023. Xe sở hữu đèn trước và sau mang phong cách cổ điển đặc trưng, đầu đèn lớn được đặt gần khung sườn tạo cảm giác liền mạch và cứng cáp. Phần chắn bùn gọn nhẹ cùng tay dắt phía sau được thiết kế đơn giản giúp việc di chuyển và dắt xe thuận tiện hơn.

Ngoài ra, chiều cao yên chỉ 795 mm, phù hợp với vóc dáng của đa số người Việt, giúp người lái dễ dàng chống chân và kiểm soát xe trong quá trình vận hành. Đặc biệt, tổng thể mang đậm chất "bụi bặm" phù hợp với sở thích của nhiều người dùng trẻ có nhu cầu thể hiện cá tính. Ở phiên bản 2026, xe còn được bổ sung màu camo mới cùng bộ sưu tập đa dạng các màu sắc cho lựa chọn của người sử dụng.

PG-1 được trang bị động cơ 4 kỳ, xi lanh đơn, dung tích 113,7cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử hiện đại. Xe đạt công suất tối đa 6,6 kW tại 7.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 1,76 lít/100 km.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại giá Yamaha PG-1 tại các đại lý đều đang neo cao hơn so với mức giá lẻ đề xuất của hãng.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy Yamaha PG-1 cập nhật tháng 5/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) PG-1 Tiêu chuẩn 2026 31,124,000 35,000,000 3,876,000 PG-1 ABS Cao cấp 34,364,000 38,000,000 3,636,000 PG-1 ABS Giới hạn màu Xanh Camo 34,855,000 39,500,000 4,645,000

Lưu ý: Mức giá trên đây chỉ mang tính tham khảo.