Yamaha Fazzio 2026 ra mắt với bộ sưu tập màu sắc 'cực chất' cho Gen Z

Được ra mắt tại thị trường Indonesia, Yamaha Fazzio Hybrid 2026 vẫn sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn linh hoạt và đặc biệt được bổ sung bộ sưu tập màu sắc trẻ trung. Xe được phân phối với ba phiên bản chính là Fazzio Hybrid, Fazzio Hybrid Neo và Fazzio Hybrid Lux. Mỗi phiên bản có những lựa chọn màu sắc riêng biệt để người dùng có thể dễ dàng thể hiện phong cách cá nhân.

Xe được trang bị động cơ BlueCore 124,8cc, sản sinh công suất tối đa 6,2 kW tại 6500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,6 Nm tại 4500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hệ thống Electric Power Assist Start, giúp việc tăng tốc ban đầu mượt mà và mạnh mẽ, đặc biệt là khi chạy trên các đoạn đường dốc hay khi có người ngồi sau.

Fazzio 2026 được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ thông số xe. Riêng bản Fazzio Hybrid Neo và Lux còn được trang bị hệ thống Yamaha Motorcycle Connect, kết nối xe với smartphone thông qua ứng Y-Connect. Xe cũng sử dụng chìa khóa Smart Key thông minh, hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc USB tiện dụng.

Xe cũng được trang bị hệ thống giảm xóc ống lồng trước, giảm xóc lò sau. Cùng với đó là hệ thống phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, đảm bảo an toàn tối đa trong mọi điều kiện di chuyển. Kích thước lốp 110/70-12" cùng với thiết kế không săm giúp tăng cường độ bám đường, đặc biệt khi di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề hay ướt.

Yamaha Fazzio 2026 được phân phối tại Indonesia với ba phiên bản: Fazzio Hybrid, Fazzio Hybrid Neo và Fazzio Hybrid Lux, với mức giá khởi điểm từ 22.270.000 Rupiah (khoảng 34,7 triệu đồng).