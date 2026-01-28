Yamaha Grand Filano Hybrid 2026 ra mắt: Đậm chất retro, tiết kiệm nhiên liệu

Ở thế hệ mới, Grand Filano Hybrid 2026 vẫn trung thành với triết lý thiết kế retro hiện đại - yếu tố đã làm nên bản sắc của dòng xe này. Tổng thể được tạo hình mềm mại với các đường bo tròn cổ điển, nổi bật bởi cụm đèn pha dạng kim cương mang tính nhận diện cao. Việc ứng dụng hệ thống đèn Full LED trên toàn xe giúp Grand Filano không chỉ giữ được nét thanh lịch cổ điển mà còn toát lên vẻ hiện đại, sang trọng, phù hợp với gu thẩm mỹ của người dùng đô thị trẻ.

Điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản 2026 đến từ chiến lược làm mới màu sắc, được Yamaha phân hóa rõ ràng theo từng phiên bản. Bản Hybrid Lux hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự tinh tế và cao cấp, với màu Royal Iron – tông bạc pha xanh dạng mờ lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu scooter của Yamaha, mang lại cảm giác chững chạc và sang trọng. Trong khi đó, bản Hybrid Neo lại thể hiện tinh thần trẻ trung, thời trang thông qua các tùy chọn màu Prime Gray, Greenish Gray, Pink Mauve và Essential White, kết hợp các chi tiết ốp và viền đèn sắc xám, giúp tổng thể xe trở nên hiện đại và cao cấp hơn.

Grand Filano Hybrid 2026 vẫn giữ nguyên nền tảng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, cho công suất tối đa 6,1 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút. Hệ thống Electric Power Assist Start tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ lực điện trong giai đoạn đề-pa, giúp xe tăng tốc mượt mà, phản hồi nhanh hơn, đồng thời tối ưu hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Ở khía cạnh công nghệ và tiện ích, Grand Filano Hybrid 2026 duy trì lợi thế cạnh tranh với cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình TFT Sub Display cao cấp, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Khả năng kết nối Y-Connect cho phép xe liên kết với smartphone, hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng xe và quản lý hành trình một cách trực quan hơn.

Mẫu tay ga này cũng sở hữu loạt trang bị thực dụng như cốp dưới yên dung tích 27 lít tích hợp đèn LED, nắp bình xăng đặt phía trước tiện lợi, hộc chứa đồ lớn, cổng sạc USB và hệ thống khóa thông minh Smart Key kèm tính năng Answer Back hỗ trợ tìm xe trong bãi đỗ. Bộ lốp không săm bản rộng kích thước 110/70 – 12 inch cho cả bánh trước và sau giúp xe vận hành đầm chắc, ổn định trong điều kiện giao thông đô thị. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu quả sử dụng, độ an toàn và chi phí vận hành.

Tại thị trường Indonesia, Yamaha Grand Filano Hybrid 2026 được niêm yết với mức giá khởi điểm từ 28.315.000 rupiah, tương đương khoảng 44,2 triệu đồng khi quy đổi theo tỷ giá hiện tại.