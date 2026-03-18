Kia Sportage chỉ còn tùy chọn động cơ lai hybrid ở bản nâng cấp mới

Kia được cho là đang phát triển thế hệ thứ 6 của mẫu SUV Sportage với định hướng điện hóa mạnh hơn. Theo các nguồn tin trong ngành, mẫu xe dự kiến ra mắt năm 2027 và sẽ loại bỏ hoàn toàn các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống.

Theo thông tin từ một số nguồn trong ngành ô tô, Kia đã bắt đầu quá trình phát triển thế hệ thứ 6 của mẫu SUV Sportage với mã dự án NQ6. Điểm đáng chú ý ở thế hệ mới là việc loại bỏ hoàn toàn các phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống. Thay vào đó, mẫu xe dự kiến chỉ còn các cấu hình hybrid.

Xe thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt vào quý III/2027. Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử của dòng SUV cỡ C bán chạy của hãng. Ở thế hệ mới, hệ truyền động của xe được cho là sẽ được tinh giản và tập trung vào hai cấu hình điện hóa.

Phiên bản hybrid (HEV) dự kiến sử dụng hệ thống thế hệ mới với mô-tơ điện mạnh hơn cùng bộ pin dung lượng lớn hơn. Những cải tiến này nhằm nâng cao hiệu suất nhiên liệu cũng như khả năng vận hành của xe. Bên cạnh đó, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) được định hướng tăng phạm vi chạy điện thuần lên khoảng 100 km.

Mức quãng đường này có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày của nhiều người dùng mà không cần sử dụng động cơ xăng. Ở thế hệ hiện tại, Kia Sportage vẫn cung cấp nhiều lựa chọn hệ truyền động như động cơ xăng, LPG, hybrid và plug-in hybrid. Tuy nhiên với thế hệ NQ6, danh mục động cơ được cho là sẽ được hợp nhất chỉ còn các phiên bản hybrid.

Đây được xem là bước chuyển trong chiến lược điện hóa của Kia đối với dòng SUV chủ lực, vốn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ và châu Âu. Việc Kia chuyển hướng sang hybrid cũng phản ánh xu hướng chung của ngành ô tô trong giai đoạn chuyển đổi sang phương tiện điện hóa. Một số chuyên gia trong ngành gọi giai đoạn hiện nay là “EV Chasm”, tức khoảng trống trong quá trình chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong sang xe điện thuần.

Trong khi mục tiêu dài hạn của nhiều hãng xe vẫn là điện hóa hoàn toàn, nhu cầu đối với xe điện thuần gần đây có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá bán xe điện còn cao và hạ tầng trạm sạc chưa phổ biến tại nhiều khu vực.

Trong bối cảnh đó, xe hybrid đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo dữ liệu thị trường, doanh số xe hybrid của Hyundai Motor Company và Kia tại Mỹ đã tăng hơn 50% trong tháng gần nhất, trong khi doanh số xe điện thuần có xu hướng giảm.

Những diễn biến này cho thấy hybrid đang trở thành giải pháp trung gian trong quá trình điện hóa của ngành ô tô toàn cầu.