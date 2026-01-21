Yamaha Lexi LX 155 2026 trình làng: Trang bị hiện đại, giá mềm

Tham gia vào phân khúc maxi-scooter phổ thông, Lexi LX 155 2026 vừa mới giới thiệu tại thị trường Indonesia chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc và đồ họa mới. Trong khi các trang bị khác không thay đổi, điều này giúp xe vẫn giữ được thiết kế sang trọng, hiện đại và tiệm cận hơn với các dòng Maxi cao cấp của Yamaha.

Dù giá bán có điều chỉnh tăng nhẹ so với thời điểm ra mắt ban đầu, Lexi LX 155 vẫn được phân phối với đầy đủ ba phiên bản, kèm theo năm tùy chọn màu sắc, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ khách hàng phổ thông cho đến nhóm người dùng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn.

Yamaha Lexi LX 155 đời 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core dung tích 155cc thế hệ mới, tích hợp hệ thống van biến thiên VVA. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,3 kW và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm, mang đến khả năng tăng tốc linh hoạt trong đô thị, đồng thời duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm.

Một trong những giá trị cốt lõi giúp Lexi LX 155 duy trì sức hút chính là thiết kế sàn để chân phẳng, rộng rãi, kết hợp cùng trọng lượng nhẹ nhất trong dòng Maxi, dao động từ 116 đến 118 kg tùy phiên bản. Điều này giúp xe dễ điều khiển, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn. Ở phiên bản cao cấp, xe tiếp tục được trang bị các công nghệ đáng chú ý như hệ thống kết nối Y-Connect, khóa thông minh Smart Key và phanh ABS, góp phần nâng cao mức độ an toàn cũng như trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Tổng thể, Yamaha Lexi LX 155 phiên bản 2026 là bản nâng cấp mang tính hoàn thiện hình ảnh hơn là thay đổi nền tảng. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc scooter đô thị cao cấp, linh hoạt, động cơ mạnh mẽ vừa đủ, trang bị hiện đại và mức giá vẫn nằm trong ngưỡng dễ tiếp cận của phân khúc 150cc.

Tại Indonesia, giá Lexi LX 155 2026 khởi điểm từ 27.050.000 Rupiah - khoảng 41,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.