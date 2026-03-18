Tranh cãi xe bán tải bị cấm vào nội đô Hà Nội ban ngày, thực hư thế nào?

Những ngày gần đây, thông tin liên quan đến việc hạn chế xe tải vào nội đô Hà Nội bất ngờ “nóng” trở lại. Tại các diễn đàn ô tô ghi nhận hàng nghìn lượt bình luận, trong đó tâm điểm tranh luận dồn vào một vấn đề quen thuộc nhưng chưa có lời giải thống nhất, liệu xe bán tải có bị xếp chung vào nhóm xe tải và chịu lệnh cấm theo quy định hiện hành hay không?

Câu chuyện xe bán tải có bị hạn chế lưu thông trong nội đô hay không đã trở thành tâm điểm tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh tại bởi AI

Người lo bị cấm, người khẳng định 'vẫn đi bình thường'

Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ 15/1/2026, xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn không được hoạt động trong giờ cao điểm (từ 6h00 đến 9h00 sáng và từ 16h00 đến 19h30 hàng ngày).

Với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên bị hạn chế lưu thông trong nội đô vào ban ngày, chỉ được phép hoạt động trong khung giờ ban đêm (21h00 đến 06h00 sáng hôm sau).

Điểm đáng chú ý là phạm vi áp dụng đã được mở rộng bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm thành phố, khiến nhiều tuyến đường trước đây xe tải có thể đi lại nay cũng nằm trong diện hạn chế. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” không nằm ở bản thân quy định, mà ở việc xe bán tải có bị xếp chung vào nhóm xe tải hay không.

Trên một diễn đàn ô tô lớn, tài khoản Hồng Quang, chủ một chiếc bán tải sử dụng hàng ngày tại Hà Nội bày tỏ sự lo lắng: “Xe tôi đăng ký là xe tải, giờ đọc quy định thấy cấm xe tải trên 2 tấn vào nội đô ban ngày, mà xe bán tải nếu chở cả người và hàng thì đa số đều có khối lượng toàn bộ ở trên mức này. Nếu áp đúng thì chẳng khác nào bị "chặt chân", chỉ mang xe ra đường ban đêm".

Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Một số chủ xe bán tải "hùa theo", đồng thời cho biết từng bị lực lượng chức năng nhắc nhở khi đi vào tuyến phố có biển cấm xe tải, dù phương tiện chỉ là bán tải phục vụ nhu cầu cá nhân.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người lại cho rằng nỗi lo này đang bị thổi phồng bởi một số nhân vật "câu view" trên mạng.

Tài khoản Minh Tuấn chia sẻ: "Xe bán tải đúng là bị xếp vào xe tải trên giấy tờ, nhưng khi tham gia giao thông thì được coi như xe con, thế nên không có chuyện cấm xe bán tải đi trong phố".

“Tôi đi bán tải 5 năm nay trong nội đô, gặp biển cấm xe tải vẫn phải chú ý, nhưng không phải cứ bán tải là bị cấm hết. Quy định từ 15/1, đến giờ đã hơn 2 tháng rồi mà các xe bán tải vẫn di chuyển bình thường chứ có ai bị phạt đâu? Quan trọng là biển cấm loại nào, tải trọng thực tế của xe là bao nhiêu”, anh Phạm Luân đưa ra góc nhìn.

Chính sự khác biệt trong trải nghiệm thực tế này đã khiến tranh luận càng trở nên gay gắt. Một bên tỏ rõ sự bức xúc vì bị hạn chế quyền di chuyển, trong khi bên còn lại cho rằng chỉ cần hiểu đúng biển báo là có thể sử dụng bình thường.

Xe bán tải được phân loại là xe con hay xe tải?

Theo các chuyên gia, để làm rõ những tranh cãi đang diễn ra, cần đối chiếu trực tiếp với hệ thống quy định pháp lý hiện hành về phân loại phương tiện giao thông tại Việt Nam, đặc biệt là Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng chi phối việc tổ chức, phân luồng và nhận diện phương tiện trên thực tế.

Cụ thể, tại mục 3.24 Điều 3 Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 quy định rõ: xe bán tải (pickup), xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg, trong tổ chức giao thông được xem là xe con.

Điều này đồng nghĩa, chỉ những xe bán tải có khối lượng chuyên chở từ 950 kg trở lên mới bị phân loại là xe tải, qua đó thuộc diện áp dụng các quy định hạn chế theo Quyết định 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội khi lưu thông trong nội đô.

Như vậy, khối lượng hàng chuyên chở cho phép của xe bán tải chính là căn cứ để xếp loại phương tiện này thuộc xe con hay xe tải trong tổ chức giao thông đường bộ hiện hành.

Đa số các mẫu xe bán tải hiện nay có khối lượng hàng chuyên chở dưới 950kg và được xếp vào xe con trong giao thông đường bộ. Ảnh: OFFB

Theo tìm hiểu trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, đa số các mẫu xe bán tải thông dụng như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Mazda BT-50, Nissan Navara hay Isuzu D-Max đều có khối lượng chuyên chở cho phép ghi trong giấy đăng kiểm dưới 950kg. Theo quy định, những chiếc xe này được xếp vào là xe con trong giao thông đường bộ.

Dù vậy, vẫn có một số ít phiên bản và đời xe có khối lượng chuyên chở khá lớn như Ford Ranger bản XLS đời 2013-2015 (957 - 991kg); Mitsubishi Triton MT đời trước 2020 (950-1.000kg) hay Mazda BT-50 2.2 Luxury AT đời 2018-2020 (1.000kg)...

Để xác định chính xác khối lượng chuyên chở của xe mình, các chuyên gia cho rằng chủ xe nên chủ động tìm hiểu và đơn giản nhất là xem thông số trên sổ đăng kiểm, từ đó biết được xe mình được xếp vào xe con hay xe tải khi tham gia giao thông.

Không ít đời xe Ford Ranger có khối lượng chuyên chở vượt mức 950kg. Ảnh: Otofun

Có thể thấy, quy định về hạn chế xe tải vào nội đô Hà Nội về bản chất không thay đổi cách phân loại phương tiện. Tuy nhiên, việc thông tin được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong thời gian gần đây đã vô tình “kích hoạt” những băn khoăn vốn tồn tại từ lâu.

Trong khi khung pháp lý đã tương đối rõ ràng, điều người sử dụng xe bán tải cần nhất hiện nay có lẽ không phải là thêm quy định mới, mà là hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và nhất quán trong thực thi. Chỉ khi đó, những tranh cãi như hiện nay mới có thể hạ nhiệt và người dùng mới thực sự yên tâm khi lưu thông trong nội đô.