Yamaha YZF-R9 2026 ra mắt bản đặc biệt, giới hạn 200 chiếc

Không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp màu sắc, YZF-R9 2026 còn được giới thiệu kèm phiên bản đặc biệt 70th Anniversary Edition, sản xuất giới hạn 200 chiếc nhằm kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển của thương hiệu Yamaha.

Mẫu sportbike thế hệ mới sử dụng khối động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng dung tích 888 cc, DOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phát triển từ nền tảng MT-09 nhưng đã được Yamaha tinh chỉnh sâu để phục vụ phong cách vận hành thể thao thuần túy. Động cơ này cho công suất tối đa 120 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút, mang lại dải sức kéo mạnh mẽ.

Xe vẫn được trang bị bộ khung nhôm Delta Box giúp nâng cao độ ổn định khi vào cua ở tốc độ cao. YZF-R9 2026 còn được trang bị cánh gió khí động học, giúp gia tăng lực ép xuống mặt đường, cải thiện khả năng bám và độ ổn định khi tăng tốc mạnh. Tổng khối lượng xe ở mức 195 kg, kết hợp chiều cao yên 830 mm, cho tư thế lái thể thao nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát tốt với đa số người sử dụng.

Về công nghệ, YZF-R9 2026 thể hiện rõ triết lý “supersport thế hệ mới” với hệ thống điện tử tiên tiến, nổi bật là IMU 6 trục cho phép kiểm soát toàn diện các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát lực kéo, kiểm soát độ trượt, chống bốc đầu và các chế độ lái đa dạng. Hệ thống phanh hiệu suất cao đến từ Brembo đảm nhiệm khả năng hãm tốc, mang lại cảm giác phanh chính xác và ổn định, đáp ứng tốt cả nhu cầu chạy track lẫn di chuyển đường phố.

Ở phiên bản 2026, Yamaha bổ sung màu sơn mới cho bản tiêu chuẩn với tông Deep Purplish Blue Metallic C, đi kèm bộ đồ họa sắc nét, nhấn bằng dải màu cyan bên dưới logo, tạo hình ảnh hiện đại và đậm chất tốc độ. Trong khi đó, YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS gây ấn tượng mạnh với màu Bluish White Pearl 1 kết hợp đồ họa đỏ - trắng, tái hiện hình ảnh các mẫu xe đua Yamaha kinh điển, qua đó nhấn mạnh giá trị di sản và tinh thần racing DNA của thương hiệu.

Tại thị trường Nhật Bản, YZF-R9 ABS bản tiêu chuẩn có giá 1.496.000 yên (khoảng 249 triệu đồng), trong khi phiên bản 70th Anniversary Edition ABS có giá 1.595.000 yên (khoảng 265 triệu đồng).