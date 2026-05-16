Yamaha Tricity 300 ABS 2026 ra mắt với những tính năng siêu an toàn

Tricity 300 ABS được hãng xe Nhật phát triển như một phương tiện di chuyển hằng ngày đề cao sự ổn định, an toàn và tính thực dụng, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc, đường trơn trượt hoặc bề mặt đường không đồng đều. Điểm nổi bật nhất của xe nằm ở công nghệ LMW (Leaning Multi Wheel), cho phép cụm hai bánh trước hoạt động song song nhưng vẫn có khả năng nghiêng tự nhiên khi vào cua.

Nhờ công nghệ LMW, xe mang lại cảm giác cân bằng vượt trội so với xe tay ga hai bánh thông thường, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt và cảm giác lái quen thuộc của một chiếc xe máy. Hệ thống này không chỉ giúp tăng độ bám đường mà còn cải thiện đáng kể sự tự tin cho người lái trong các tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường kém ổn định.

Tricity 300 ABS 2026 được xây dựng theo triết lý Smart Commuting Way, hướng đến một phương tiện vừa gọn gàng trong vận hành đô thị vừa đủ mạnh mẽ cho những hành trình dài hơn. Kích thước lớn cùng trọng lượng 237 kg cho thấy đây không phải một mẫu xe tay ga phổ thông, mà là một phương tiện hướng đến sự đầm chắc, ổn định và thoải mái khi di chuyển liên tục trong nhiều điều kiện khác nhau. Chiều cao yên 795 mm cùng bố trí thân xe được tối ưu giúp người lái vẫn có thể kiểm soát tốt dù xe có kích thước khá lớn.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ BLUE CORE xy lanh đơn dung tích 292 cc, làm mát bằng dung dịch, vốn có nền tảng từ dòng Yamaha XMAX 300. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 29 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 29 Nm tại 5.750 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và ổn định trong dải tua thấp đến trung, phù hợp cả khi di chuyển trong thành phố lẫn trên đường trường. Hệ truyền động V-Belt tự động tiếp tục là một lợi thế khi giúp xe vận hành đơn giản, không cần sang số, từ đó tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Một trong những trang bị đáng chú ý khác là hệ thống hỗ trợ đứng xe Standing Assist, giúp giữ cân bằng khi dừng đèn đỏ hoặc khi dắt xe ở tốc độ thấp. Với một mẫu xe nặng hơn 200 kg, tính năng này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho người lái, đồng thời nâng cao tính tiện dụng trong môi trường đô thị. Bên cạnh đó, cấu trúc khung LMW Ackermann Geometry giúp hai bánh trước hoạt động hài hòa khi vào cua, mang lại cảm giác điều khiển ổn định và dễ dự đoán hơn so với xe hai bánh truyền thống.

Hệ thống phanh đĩa thủy lực kết hợp ABS tiếp tục củng cố yếu tố an toàn, đặc biệt trong các tình huống đường trơn hoặc phanh khẩn cấp. Bộ lốp kích thước lớn ở cả trước và sau không chỉ hỗ trợ độ bám đường mà còn tăng độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao hoặc khi chở tải. Bình xăng dung tích 13 lít giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Về mặt thẩm mỹ, Tricity 300 ABS 2026 được cung cấp với hai lựa chọn màu sắc mang phong cách đối lập, gồm tông xám đậm thể thao và màu trắng kim loại hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng ưa sự trung tính, lịch lãm đến những ai chuộng phong cách tối giản, sạch sẽ.

Yamaha Tricity 300 ABS 2026 được bán tại thị trường Nhật Bản với mức giá 1.045.000 yên - khoảng 174 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.