Mẫu xe Trung Quốc Zeekr 7x bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Đúng như dự kiến, mẫu SUV điện 5 chỗ hạng sang cỡ trung Zeekr 7X đã xuất hiện tại VN, nổi bật với khả năng sạc nhanh (10 phút đi 300km), tầm hoạt động >600km và công suất lên đến hơn 600 mã lực. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ sạc dẫn đầu và hiệu suất mạnh mẽ.

Mẫu xe Zeekr 7X được kỳ vọng sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV điện hạng sang, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe từ Châu Âu và các mẫu xe điện cao cấp khác đang có mặt trên thị trường.

Điểm ăn tiền nhất trên Zeekr 7X là hệ thống sạc cực nhanh. Với hỗ trợ sạc DC lên tới 450kW (bản Standard), xe chỉ mất khoảng 10,5 phút để sạc từ 10-80% pin. Hai phiên bản pin lớn hơn hỗ trợ sạc DC 420kW với thời gian sạc tương ứng 16 phút. Ngoài ra, tất cả các phiên bản đều có sạc AC 22kW và tính năng V2L (phát điện ngoại vi) công suất 3,3kW.

Nội thất Zeekr 7X gây ấn tượng với không gian tối giản nhưng ngập tràn công nghệ. Zeekr 7X là mẫu SUV điện cỡ trung mới được ra mắt gần đây. Xe được xây dựng trên nền tảng điện áp cao, mang đến thông số vận hành vượt trội trong phân khúc:

Bản Standard & Long Range (RWD): Trang bị mô-tơ đơn đặt sau công suất 415 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm. Tăng tốc 0-100 km/h trong 6 giây. Standard: Pin LFP 75 kWh (Tầm hoạt động 480km/sạc). Long Range: Pin NMC 100 kWh (Tầm hoạt động 615 km/sạc).

Bản Performance (AWD): Sử dụng 2 mô-tơ điện, đẩy công suất lên đến 637 mã lực và 710 Nm. Xe chỉ mất 3,8 giây để đạt vận tốc 100 km/h. Dù dùng pin 100 kWh nhưng do ưu tiên hiệu năng, tầm hoạt động đạt 543 km/sạc.

Hệ thống an toàn chủ động (ADAS) là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 bản với hàng loạt tính năng cao cấp: 7 túi khí, Ga tự động thích ứng, Hỗ trợ giữ làn và chuyển làn tự động. Phanh khẩn cấp tự động (AEB) trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Camera 360 độ với hiệu ứng "khung gầm trong suốt" và chế độ canh gác (Sentry Mode).

Tại thị trường Việt Nam, Zeekr sẽ được phân phối bởi Tasco Auto. Cùng với mẫu MPV chạy điện cao cấp Zeekr 009, Zeekr 7X sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Zeekr sắp trình làng tại Việt Nam vào tháng 11 tới đây.

Ngoài ra, mẫu xe điện đến từ Trung Quốc sẽ phải đối đầu với hãng xe Việt và đi kèm số lượng trạm sạc trải dài trên khắp các tỉnh thành Việt Nam.