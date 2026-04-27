Yamaha Cygnus X 125 2026 ra mắt, cạnh tranh SH Mode

Được định vị là một mẫu xe ga cỡ nhỏ mang phong cách thể thao, nhưng vẫn giữ điểm mạnh là sàn để chân phẳng tiện dụng cho việc sử dụng hằng ngày. Cygnus X 125 2026 trên thực tế được nhập khẩu từ Đài Loan và phân phối tại thị trường Nhật Bản.

Tổng thể thiết kế vẫn giữ rõ nét thể thao với đèn pha LED projector, dải đèn DRL hầm hố, xi-nhan đặt ở phần đầu xe, cùng thiết kế đuôi xe thon dài, linh hoạt. Cặp giảm xóc sau lò xo đôi màu đỏ giúp tăng thêm vẻ thể thao nổi bật.

Động cơ của Cygnus X 125 2026 là loại xi-lanh đơn, dung tích 124cc, 4 van, tích hợp hệ thống VVA, cho công suất tối đa 12 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 6.000 vòng/phút. Dù không thuộc phân khúc xe lớn, nhưng hiệu năng này đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt hàng ngày trong điều kiện đô thị.

Dù kích thước tổng thể gọn gàng, xe vẫn có cốp dưới yên dung tích 28 lít, đủ chứa 1 mũ bảo hiểm full-face. Điều này có được nhờ việc dời vị trí bình xăng lên phía trước, giúp tăng không gian chứa đồ. Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB và cụm đồng hồ hiển thị kỹ thuật số màu hiện đại hơn, dù chưa hỗ trợ kết nối smartphone.

Về trang bị, xe sử dụng bánh 12 inch, lốp trước bản rộng và phanh đĩa lớn đi kèm heo phanh màu đỏ, tăng thêm vẻ thể thao. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control), nhưng hệ thống phanh vẫn là CBS chứ chưa phải ABS, cho thấy hãng vẫn cân bằng giữa trang bị và mức giá.

Tại Nhật Bản, Yamaha Cygnus X 125 2026 có giá 389.400 yên - khoảng 64,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.