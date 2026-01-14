Yamaha Ego Avantiz 2026 - xe ga phổ thông trang bị hiện đại

Phiên bản mới của Yamaha Ego Avantiz cập nhật màu sắc mới đơn thuần trong khi các trang bị khác trên xe không thay đổi. Cụ thể, xe tay ga đời mới này được bổ sung thêm 3 màu sắc là đen, xanh dương và xanh lá. Cùng với đó là bộ tem xe mới được thiết kế hiện đại, đem tới một diện mạo thời thượng hơn, phù hợp thị hiếu người dùng trẻ.

Về sức mạnh, Yamaha Avantiz vẫn sử dụng động cơ BlueCore, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, cho công suất tối đa 9,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động kết hợp dây đai chữ V, đúng với đặc trưng của dòng xe tay ga phổ thông.

Yamaha Ego Avantiz có khối lượng 96 kg, chiều cao yên 773 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Bình xăng dung tích 4,2 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong thành phố. Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 14 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân, góp phần tăng tính tiện dụng cho xe.

Ego Avantiz 2026 sử dụng phanh đĩa thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có khả năng điều chỉnh tải trước. Xe sử dụng bộ vành 14 inch, đi kèm lốp trước kích thước 70/90 và lốp sau 90/80, giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đô thị.

Giá bán của Ego Avantiz 2026 tại thị trường Malaysia là 5998 ringgit (khoảng 38,9 triệu đồng) vẫn giữ nguyên như phiên bản hiện tại.