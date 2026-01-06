Yamaha chuẩn bị cho ra mắt xe ga mới đối đầu trực tiếp Honda Vision

Yamaha Mio là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông có ảnh hưởng lớn tại Đông Nam Á. Đây là chiếc tay ga nhỏ gọn, với thiết kế thể thao nên rất được ưa chuộng bởi người dùng trẻ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Do đó, sau khi có sự xuất hiện hàng loạt phiên bản mới ở các mẫu tay ga cao cấp, dự kiến Yamaha sẽ trình làng một phiên bản Mio mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng hiện đại.

Theo chuyên trang Greatbiker từ Thái Lan, Mio 2026 sẽ được trang bị khối động cơ 125cc Blue Core. Khối động cơ mới ngoài việc mang tới sức mạnh vận hành ấn tượng, cũng đáp ứng tốt chuẩn khí thải khắt khe nhất hiện nay.

Ngoài động cơ mới, Yamaha Mio mới còn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và có tích hợp chức năng Y-Connect cũng là một giả thiết mang tính chiến lược hơn là dấu hiệu chắc chắn. Nhờ đó, đem tới cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị hơn.

Về thiết kế, việc dự đoán Mio 2026 sẽ chuyển sang phong cách sắc sảo, thể thao hơn là phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Yamaha. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng chỉ là sự điều chỉnh về hình ảnh để bắt kịp thị hiếu, chứ không phải sự thay đổi triệt để về bản chất sản phẩm. Về tổng thể, Yamaha Mio vẫn sẽ là một mẫu xe hướng đến tính thực dụng, nhẹ, dễ lái và tiết kiệm, hơn là cạnh tranh trực tiếp với các dòng scooter mang tính thể thao cao.