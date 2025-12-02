GPX DZ2 – “kẻ thách thức” SH160i chính thức xuất hiện

GPX DZ2 sẽ tham gia vào phân khúc xe ga 150cc và được xây dựng theo concept “Hyper-Trex”, hướng đến nhóm người dùng trẻ hiện đại cần một chiếc xe đô thị dễ lái, thực dụng, có công nghệ đầy đủ nhưng vẫn giữ mức giá phù hợp.

Về thiết kế, GPX DZ2 sở hữu diện mạo thể thao hiện đại với những đường nét sắc gọn, tỷ lệ thân xe được làm nhỏ, nhẹ, giúp người lái linh hoạt khi di chuyển trong phố đông. Hệ thống chiếu sáng toàn xe đều dùng LED, nổi bật nhất là cụm đèn pha projector được tạo hình riêng, mang lại vẻ ngoài cao cấp và cá tính. Với khối lượng chỉ 130 kg, DZ2 trở thành một trong những mẫu xe dễ điều khiển nhất trong phân khúc, đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ HYPER-i dung tích 149,6cc, loại 1 xy-lanh, 4 kỳ, SOHC, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ mới này cho khả năng phản ứng tay ga nhanh, mạnh ở dải tua đầu và giữa, giúp xe tăng tốc mượt mà, dễ kiểm soát. Cảm giác vận hành mà DZ2 mang lại không chỉ thú vị mà còn thân thiện với người mới, đồng thời đủ bền bỉ cho người cần một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Một điểm nổi bật khác là hệ thống an toàn vốn vượt trội hơn nhiều mẫu xe cùng tầm giá. GPX trang bị cho DZ2 bộ phanh đĩa lớn ở cả trước và sau, kết hợp cùm phanh radial-mount vốn thường thấy trên các dòng xe thể thao. Đi cùng đó là hệ thống ABS hai kênh và tính năng kiểm soát lực kéo TCS có thể tùy chọn bật hoặc tắt. Ở phân khúc 150cc, mức trang bị này được xem là rất hào phóng.

GPX cũng đưa vào DZ2 loạt công nghệ đáng giá, với cụm đồng hồ TFT 6 inch đi kèm khả năng kết nối điện thoại qua Bluetooth. Xe hỗ trợ ứng dụng Carbit Ride cùng tính năng Mirror Screen giúp người dùng theo dõi thông tin dễ dàng hơn. Xe được bố trí hai cổng sạc gồm USB-A và USB-C, phù hợp với mọi loại thiết bị hiện nay. Hệ thống chìa khóa thông minh đạt chuẩn chống nước và bụi IP67 đi kèm tính năng chống trộm. Bình xăng dung tích 8 lít đặt phía trước giúp người dùng đổ xăng thuận tiện hơn, trong khi yên xe kiểu thể thao và gác chân sau gập gọn gia tăng tính thực dụng.

Tại thị trường Thái Lan, GPX DZ2 được phân phối chính hãng ở mức 73.500 baht - khoảng 60,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt ở tỷ giá hiện tại.