Giá xe ga Yamaha Janus nửa cuối tháng 11/2025, giảm ngay 2,5 triệu đồng

Yamaha Janus là một trong những ấn phẩm xe ga bình dân sáng giá hiện nay ở thị trường Việt Nam. Phiên bản Janus 125 mới mang lại nhiều hấp dẫn. Không những thế, dòng xe ga này còn đang được hưởng khuyến mãi lớn. Khảo sát một Yamaha Town ở Bắc Ninh cho thấy, người mua xe ga này sẽ được giảm ngay 2,5 triệu đồng. Trong khi một Yamaha Town khác ở Quảng Ngãi cũng cho biết, khách hàng mua Janus sẽ được giảm tới 2 triệu đồng.

Bảng giá Yamaha Janus mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Janus 125 Tiêu chuẩn 29,15 26,5-27 Janus 125 Giới hạn 33,38 30,8-31,38 Janus 125 Đặc biệt 33,17 30,6-31,17

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Xe máy Janus Yamaha 125 hoàn toàn mới được nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến tính năng, sở hữu vẻ sắc nét thời thượng với thân xe vuốt gọn, vận hành mượt mà nhờ động cơ Blue Core và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,88 lít/100 km.

Phần đầu xe lấy cảm hứng từ hình ảnh cô nàng Gen Z trong chiếc áo choàng thời thượng, tạo nên sự hòa quyện giữa tính thời trang và nét trẻ trung năng động. Đường viền mềm mại kết hợp phần đuôi vuốt gọn mang lại tổng thể hài hòa, thời trang; đuôi xe nổi bật với dải đèn dài uốn lượn liền mạch cùng đèn hậu hình chữ U đặc trưng giúp xe dễ dàng nhận diện.

Ốp trước được thiết kế tinh tế và năng động, trong khi cụm đèn trước gây ấn tượng với đèn luôn sáng, viền mạ chrome bóng bẩy và hai dải xi-nhan thời trang. Đèn pha oval đặc trưng cùng dải LED định vị chạy dọc mặt nạ mang lại diện mạo thanh lịch. Bảng đồng hồ oval ngược hiển thị rõ ràng, phía dưới là màn hình LCD nhỏ thể hiện ODO, mức xăng, nhiệt độ, đèn báo và nút Mode tiện dụng.

Yamaha Janus trang bị phun xăng điện tử FI, hộp số vô cấp CVT, cho công suất 9,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng phanh đĩa trước, phanh sau cơ, vành đúc 14 inch với lốp chắc chắn, tăng sự an tâm khi di chuyển.

Phiên bản đặc biệt và giới hạn của Janus có khóa Smartkey cho phép tìm xe, mở yên, khóa cổ và khởi động không cần chìa. Janus 125 mới sở hữu bình xăng 4,2 lít, cốp 15,3 lít rộng hơn trước, chứa được mũ cả đầu và nhiều vật dụng. Đặc biệt, hệ thống ngắt động cơ tạm thời SSS sẽ tự động ngắt máy sau 5 giây dừng xe, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.