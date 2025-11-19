Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Xe điện trợ lực Yamaha cực nhỏ gọn, đi được đến 128 km mỗi lần sạc

Sự kiện: Xe máy Yamaha
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sở hữu sự gọn nhẹ và linh hoạt, xe đạp điện trợ lực Yamaha Craig Alley sẽ là giải pháp di chuyển cho cư dân đô thị.

Yamaha gần đây đã giới thiệu hàng loạt các dòng xe điện mới tại nhiều thị trường, và tại Nhật Bản, hãng xe này tiếp tục bổ sung một số dòng xe điện trợ lực, trong đó nổi bật là dòng Craig Alley - một chiếc xe mang phong cách BMX. 

Xe điện trợ lực Yamaha cực nhỏ gọn, đi được đến 128 km mỗi lần sạc - 1

Xe đạp BMX vốn là dòng xe đạp được thiết kế dành riêng cho mục đích biểu diễn với những pha nhào lộn kỹ thuật cao, hoặc sử dụng cho mục đích đua tốc độ cao. Đương nhiên, Yamaha Craig Alley không phải là mẫu xe BMX thuần túy, mà chỉ mang thiết kế nhỏ gọn linh hoạt đặc trưng của dòng này, kết hợp với mô tơ điện trợ lực nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày. 

Xe điện trợ lực Yamaha cực nhỏ gọn, đi được đến 128 km mỗi lần sạc - 2

Yamaha Craig Alley được trang bị động cơ điện DC không chổi than công suất 240W, cung cấp trợ lực 3 cấp giúp người điều khiển dễ dàng di chuyển qua các đám đông tắc đường, hoặc lên dốc dễ dàng. Đồng thời, với pin lithium 25,2V 15,8Ah được tích hợp, xe có thể di chuyển quãng đường từ 63 km tới 128 km cho mỗi lần sạc đầy. Pin khá nhẹ, có thể tháo rời nên người dùng có thể sạc linh hoạt, thời gian sạc đầy pin là khoảng 4,5 giờ. 

Xe điện trợ lực Yamaha cực nhỏ gọn, đi được đến 128 km mỗi lần sạc - 3

Xe sở hữu cụm đồng hồ LED hiển thị các dữ liệu như phần trăm pin còn lại, thời gian, chế độ vận hành. Ngoài ra, Yamaha Craig Alley cũng được tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng LED giúp đảm bảo an toàn khi vận hành trong điều kiện thiếu sáng.

Ngoài chế độ trợ lực, với cấu tạo cơ bản như một chiếc xe đạp thông thường, người sử dụng vẫn có thể thể kết hợp việc đạp xe và chế độ trợ lực để vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, vừa tốt cho sức khỏe. Xe cũng có giá để đồ phía trước, cùng gác baga phía sau thuận tiện để người dùng có thể mang theo đồ đạc, hoặc gắn giá để chở trẻ nhỏ. 

Xe điện trợ lực Yamaha cực nhỏ gọn, đi được đến 128 km mỗi lần sạc - 4

Dự kiến, Yamaha Craig Alley được bán ra tại Nhật Bản từ tháng 3/2026 và mức giá niêm yết là 138.000 yên (đã gồm thuế) - khoảng 23,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. 

Giá xe đạp điện Hitasa mới nhất tháng 11/2025, đồng loạt giảm giá
Giá xe đạp điện Hitasa mới nhất tháng 11/2025, đồng loạt giảm giá

Nhiều ấn phẩm xe đạp điện Hitasa đang giảm giá mạnh, thấp hơn hẳn so với mức niêm yết của nhà sản xuất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/11/2025 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Xe máy Yamaha Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN