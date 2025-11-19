Xe điện trợ lực Yamaha cực nhỏ gọn, đi được đến 128 km mỗi lần sạc

Yamaha gần đây đã giới thiệu hàng loạt các dòng xe điện mới tại nhiều thị trường, và tại Nhật Bản, hãng xe này tiếp tục bổ sung một số dòng xe điện trợ lực, trong đó nổi bật là dòng Craig Alley - một chiếc xe mang phong cách BMX.

Xe đạp BMX vốn là dòng xe đạp được thiết kế dành riêng cho mục đích biểu diễn với những pha nhào lộn kỹ thuật cao, hoặc sử dụng cho mục đích đua tốc độ cao. Đương nhiên, Yamaha Craig Alley không phải là mẫu xe BMX thuần túy, mà chỉ mang thiết kế nhỏ gọn linh hoạt đặc trưng của dòng này, kết hợp với mô tơ điện trợ lực nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Yamaha Craig Alley được trang bị động cơ điện DC không chổi than công suất 240W, cung cấp trợ lực 3 cấp giúp người điều khiển dễ dàng di chuyển qua các đám đông tắc đường, hoặc lên dốc dễ dàng. Đồng thời, với pin lithium 25,2V 15,8Ah được tích hợp, xe có thể di chuyển quãng đường từ 63 km tới 128 km cho mỗi lần sạc đầy. Pin khá nhẹ, có thể tháo rời nên người dùng có thể sạc linh hoạt, thời gian sạc đầy pin là khoảng 4,5 giờ.

Xe sở hữu cụm đồng hồ LED hiển thị các dữ liệu như phần trăm pin còn lại, thời gian, chế độ vận hành. Ngoài ra, Yamaha Craig Alley cũng được tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng LED giúp đảm bảo an toàn khi vận hành trong điều kiện thiếu sáng.

Ngoài chế độ trợ lực, với cấu tạo cơ bản như một chiếc xe đạp thông thường, người sử dụng vẫn có thể thể kết hợp việc đạp xe và chế độ trợ lực để vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, vừa tốt cho sức khỏe. Xe cũng có giá để đồ phía trước, cùng gác baga phía sau thuận tiện để người dùng có thể mang theo đồ đạc, hoặc gắn giá để chở trẻ nhỏ.

Dự kiến, Yamaha Craig Alley được bán ra tại Nhật Bản từ tháng 3/2026 và mức giá niêm yết là 138.000 yên (đã gồm thuế) - khoảng 23,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.