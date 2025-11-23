Xe máy điện Yamaha JOG E 2025 trình làng: Hỗ trợ đổi pin tại trạm, giá chỉ 26.8 triệu đồng

Xe máy điện Yamaha JOG E 2025 hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Đồng thời xe tham gia vào phân khúc "không cần bằng lái" với sức mạnh tương đương một mẫu xe máy xăng động cơ dưới 50cc. Điều này có nghĩa là sẽ phù hợp với nhu cầu của khá nhiều khách hàng.

Yamaha JOG E 2025 sở hữu tổng thể nhỏ gọn, gây ấn tượng với cụm đèn pha lục giác được gắn trên đầu xe, kèm đèn xi nhan tách hai bên rất gọn gàng. Thiết kế này giúp ánh sáng của đèn pha hướng theo hướng lái, tạo sự tiện lợi và an toàn cho người điều khiển. Phần đầu xe cũng được thiết kế lại, mang tới cảm giác như một chiếc tay ga chạy xăng truyền thống.

Xe có kích thước tổng thể dài 1795 mm, rộng 680 mm, cao 1140 mm, chiều dài cơ sở 1300 mm, khoảng sáng gầm xe 135 mm và chiều cao yên 740 mm, nhờ đó phù hợp với thể trạng của người dùng châu Á. Đặc biệt mẫu xe này cũng tích hợp nhiều tiện dụng với hai hốc chứa đồ đầu xe, kèm cổng sạc tiện dụng. Xe cũng có cốp chứa đồ dưới cốp thuận tiện khi mang đồ dùng.

Mẫu xe máy điện của Yamaha cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số xe giúp người điều khiển nắm bắt được tình trạng xe tốt hơn. JOG E vẫn sử dụng ổ khóa vật lý truyền thống, được tích hợp cả chức năng mở cốp. Lốp xe có kích thước 90/90-12 ở phía trước và 100/90-10 ở phía sau, với phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Về sức mạnh, Yamaha JOG E được trang bị động cơ điện AC Synchronous loại inhub, với công suất tối đa 1.7 kW tại 540 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 90 Nm tại 25 vòng/phút. Xe đạt được tốc độ tối đa là 30 km/h và được tích hợp pin có thể tháo rời với quãng đường vận hành 53 km/lần sạc. Điểm mạnh là người dùng có thể sử dụng dịch vụ đổi pin tại trạm để đưa quãng đường di chuyển gần như không giới hạn.

Yamaha JOG E được bán tại thị trường Nhật Bản với mức giá 159.500 yên - khoảng 26,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.