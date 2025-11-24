Yamaha R9 2025: Tân binh supersport 3 xy-lanh, cân bằng giữa đường phố và đường đua

Ngay lập tức, R9 trở thành cái tên nổi bật trong phân khúc khi hướng tới nhóm khách hàng muốn nâng cấp lên xe thể thao dung tích lớn nhưng vẫn cần khả năng xử lý thân thiện, dễ làm quen hơn so với các mẫu thuần đua như R6 hay R1.

Dù sở hữu hiệu năng mạnh, R9 lại gây ấn tượng bởi tính dễ điều khiển. Phản hồi tay lái, ga và phanh đều được tinh chỉnh theo hướng nhẹ nhàng, tạo cảm giác tự nhiên ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên. Tính cân bằng này giúp R9 phù hợp cho cả người mới bước lên phân khúc supersport lẫn người dùng có nhu cầu sử dụng xe trong điều kiện hàng ngày.

Tư thế ngồi của R9 được xem là điểm cộng lớn. Yamaha đã thay đổi góc lái và thay đổi vị trí để chân theo hướng thoải mái hơn, giúp xe dễ sử dụng trong đô thị. R9 vì vậy nằm giữa R6 và R7 về mức độ thể thao, vừa giữ được chất đặc trưng của dòng R Series, vừa đảm bảo sự thực dụng cần thiết cho người dùng hàng ngày.

Hệ thống điện tử trên R9 khá toàn diện với ba chế độ lái Rain, Street và Sport, kèm hai chế độ tùy chỉnh thông qua ứng dụng Y-Connect. Cụm đồng hồ TFT hỗ trợ bốn giao diện hiển thị và Track Mode dành riêng cho trường đua, cung cấp công cụ theo dõi vòng chạy và phân tích dữ liệu. Khả năng kết nối điện thoại được mở rộng, cho phép người dùng kiểm tra thông tin xe, cài đặt chế độ lái và nhận thông báo trực tiếp ngay trên màn hình trung tâm.

Động cơ CP3 890 cc của R9 được tinh chỉnh ECU kết hợp IMU 6 trục, cải thiện độ chính xác trong phản hồi và tăng sức mạnh ở dải vòng tua giữa. Khả năng tăng tốc và vượt số ở dải tốc độ thấp tới trung bình được đánh giá cao, phù hợp cả đường thẳng lẫn các pha vào cua tốc độ cao.

Bên cạnh đó, IMU thế hệ mới đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu các hệ thống hỗ trợ như kiểm soát lực kéo và kiểm soát trượt, giúp xe giữ sự ổn định khi chuyển hướng. Bộ phuộc trước SDF 43 mm và giảm xóc sau Swing-Valved đều là loại có khả năng tinh chỉnh toàn diện, hỗ trợ xe vận hành chắc chắn trên nhiều điều kiện mặt đường.

Về an toàn, Yamaha trang bị kẹp phanh Brembo Stylema ở bánh trước cùng dây dầu bện thép, giúp cải thiện hiệu quả hãm tốc. Phanh sau được tinh chỉnh để mang lại cảm giác kiểm soát tương tự R6, êm hơn và chính xác hơn. Nhờ đó, R9 được đánh giá là một trong những mẫu xe có hiệu suất phanh tốt nhất trong phân khúc supersport cỡ trung.

Theo kế hoạch, Yamaha R9 2025 sẽ được ra mắt chính thức tại Thái Lan trong khuôn khổ Motor Expo 2025 vào ngày 28/12, với số lượng đặt trước giới hạn chỉ 40 chiếc trong đợt đầu. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những mẫu supersport đáng chú ý nhất của Yamaha trong năm tới.